Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα εννεαμήνου για την Optima bank, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση όλων των μεγεθών της και ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Η άνοδος των μεγεθών της τράπεζας έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κερδοφορία της. Ετσι, τα καθαρά της κέρδη για το 9μηνο ανήλθαν σε €123,4 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€108,2 εκατ.), με νέο ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο 3μήνου τα €42,3 εκατ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Optima bank συνεχίζει να αυξάνει τα κέρδη της, παρά το γεγονός ότι στο 9μηνο αυτό υπήρξαν 3 διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνολικού ύψους 0,75%. Οι καταθέσεις συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, φθάνοντας τα €5,6 δισ., αυξημένες κατά €1,5 δισ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αύξηση που ισοδυναμεί με άνοδο 37%.

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία των δανείων με τις νέες χρηματοδοτήσεις να ανέρχονται στα €2,4 δισ., αυξημένες κατά 30%. Τα δανειακά υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε €4,4 δισ., σημειώνοντας άνοδο 34%. Η Optima bank ξεπέρασε το φράγμα των €10 δισ. σε χρηματοδοτήσεις από την αρχή της λειτουργίας της.

Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε στα €6,7 δισ., καταγράφοντας άνοδο 37%.

Η Optima bank συνεχίζει να διακρίνεται για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, καθώς:

η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 25,3%, παραμένοντας η υψηλότερη στην Ελλάδα

ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) διαμορφώθηκε στο 25,2%

ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) ανέρχεται σε 1,43%

ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παραμένει σταθερά >80.

Οι επιδόσεις αυτές διατηρούν την τράπεζα στην κορυφή αποδοτικότητας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα από τις πιο αποδοτικές στην Ευρώπη.

Διάκριση

Η Optima bank διακρίθηκε για ακόμα μία φορά σε διεθνή διαγωνισμό, λαμβάνοντας το βραβείο «Best Commercial Bank – Greece» για το 2025 στον θεσμό των Banking Awards του International Banker.

Σκοπός των Banking Awards του International Banker είναι η αναγνώριση εκείνων των οργανισμών που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς και διευρύνουν τα όρια στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η ομάδα του International Banker, εντοπίζει τα πιο αξιόλογα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, που λειτουργούν ως πρωτοπόροι στον κλάδο και θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά.

Ο πρόεδρος της Optima bank Γεώργιος Τανισκίδης δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Τα αποτελέσματα του 9μήνου 2025 επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας συνεχίζει σταθερά να αποδίδει καρπούς. Παρά τις συνεχείς προκλήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, η Optima bank πέτυχε σημαντική αύξηση κερδών και ανάπτυξη μεγεθών, στηρίζοντας με συνέπεια την ελληνική οικονομία και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων της». Από την πλευρά του, ο CEO της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης σημείωσε: «Η Optima bank συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιείς όρους, ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις πιο δυναμικές και αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη».