Ποιο είναι το πραγματικό αφεντικό μιας ομάδας; Η σκέψη πηγαίνει αυτόματα στον τύπο που πληρώνει. Εν μέρει είναι σωστό. Το πραγματικό αφεντικό ωστόσο είναι οι παίκτες. Μπορεί να μοιάζουν – και να είναι – αναλώσιμοι, να μην έχουν λόγο στα διοικητικά δρώμενα, στην οικονομική πολιτική του κλαμπ, να αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον τους, αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένουν τα πνευμόνια και η καρδιά της ομάδας. Είναι αυτοί από τους οποίους εξαρτάται το μέλλον της, η επιβίωσή της. Αν δεν φέρουν τις νίκες και τον καλύτερο μάνατζερ να έχεις, θα κυνηγάει με το τουφέκι τους χορηγούς.

Οι φίλαθλοι θα απέχουν από τα γήπεδα, η αγωνιστική πτώση θα φέρει γκρίνια, οικονομική αστάθεια, τον εκπαραθυρισμό του τύπου που πληρώνει και στο τέλος τη διάλυση. Πριν από μερικές ημέρες υπήρξε μια διαρροή σε ισπανική εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ βαρέθηκε να προπονεί παίκτες που έχουν καβαλήσει καλάμι λόγω της περυσινής καλής πορείας τους και να συνεργάζεται με μια διοίκηση που καλύπτει τα παραπτώματα των πιο ταλαντούχων παικτών και είναι έτοιμος να τα βροντήξει και να φύγει στο τέλος της χρονιάς. Τα «αφεντικά» πήραν το μήνυμα και στο επόμενο παιχνίδι αγωνίστηκαν σαν να συμμετείχαν σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Και το κλαμπ επανήλθε σε σωστή πορεία, κλείνοντας όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Όταν η ομάδα νικά όλα μοιάζουν ιδανικά. Σταματά η γκρίνια, η αμφισβήτηση, όλοι δουλεύουν με μεγαλύτερη όρεξη και αισιοδοξία για το μέλλον. Η Μπαρτσελόνα αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα για το πώς ένα πανίσχυρο κλαμπ μπορεί να καταρρεύσει λόγω των «αφεντικών» του. Οι συνεχόμενοι αποκλεισμοί στο Τσάμπιονς Λιγκ από Ατλέτικο, Γιουβέντους, Ρόμα, Λίβερπουλ έμοιαζαν με σεισμούς πολλών ρίχτερ που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Το τελικό χτύπημα ήρθε από το τσουνάμι του 8-2 από την Μπάγερν οδηγώντας σε πλήρη κατάρρευση το άλλοτε ισχυρότερο κλαμπ στον κόσμο. Την ημέρα που όλα έγιναν καπνίζοντα ερείπια, στην Μπάρτσα αγωνίζονταν ακόμα οι Μέσι, Λουίς Σουάρες, Μπουσκέτς, Ντε Γιονγκ, Πικέ, Ζόρντι Αλμπα, Αραούχο, Ράκιτιτς, Ντεμπελέ, Γκριεζμάν. Ένας γαλαξίας αστέρων, ο ίδιος που κάποτε θεωρήθηκε ο πιο λαμπρός, σταμάτησε να δίνει σφυγμό στο σώμα των Μπλαουγκράνα και έσβησε με εντυπωσιακό τρόπο. Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά. Ηρθε ο μαρασμός, η απαξίωση, η οικονομική καταστροφή. Ο Φλικ γνωρίζει πολύ καλά την ιεραρχία σε μια ομάδα από τη θητεία του σε Μπάγερν και Εθνική Γερμανίας. Όπως ο Μπενίτεθ, ο Γκουαρντιόλα και όλοι οι έμπειροι προπονητές. Γι’ αυτό το πρώτο που προσπαθούν να κάνουν είναι να διατηρήσουν άσβεστη τη δίψα τους για τις νίκες με κάθε τρόπο.