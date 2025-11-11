Σε υψηλά επίπεδα κινούνται τα κρατικά φέσια παρά τη μικρή μείωσή τους τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου αποκαλύπτουν ότι τον Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 3,77 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον Αύγουστο, που είχαν διαμορφωθεί σε 3,882 δισ. ευρώ αλλά υψηλότερο κατά 23,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. «Πρωταθλητές» στα φέσια παραμένουν τα νοσοκομεία με οφειλές 1,644 δισ. ευρώ, εκατ. ευρώ, από 1,627 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο, ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφουν άνοδο κατά 43% ή κατά 500 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες και επιχειρήσεις, προχώρησε πρόσφατα στη σύσταση ειδικής επιτροπής με αντικείμενο τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων ενώ σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργήθηκε ήδη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου. Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ

Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή. Από τις τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις δύο είναι στη βιομηχανία και μια στον τουρισμό . Συγκεκριμένα αφορούν το «Εργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – HOLCIM στο Μηλάκι Ευβοίας ύψους 99 εκατ. ευρώ που αφορά την αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο τσιμέντου Μηλακίου, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών CO₂, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Επίσης τη νέα μονάδα παραγωγής της ΝΕΟΤΕΧ ΑΕ στη Μαγούλα Αττικής για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μονωτικών και ρητινούχων υλικών στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μαγούλας καθώς και την τουριστική μονάδα της ΑΤΟΚΟΣ προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Φιλιατρό Ιθάκης, από τον Ομιλο Τσάκου. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 60 κλίνες, 50 βίλες, spa, εστιατόρια, προβλέποντας και τη δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης με υδατοδρόμιο. Με τις χθεσινές εγκρίσεις, ο συνολικός αριθμός στρατηγικών επενδύσεων που εγκρίθηκαν τον τελευταίο χρόνο ανέρχεται σε 18 (9 βιομηχανία, 7 τουρισμό, και 2 έρευνα).

Συνωστισμός για το επίδομα θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση με τα νοικοκυριά να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για να «κλειδώσουν» το επίδομα θέρμανσης. Οι πύλες της πλατφόρμας άνοιξαν χθες το μεσημέρι και μέσα σε λίγες ώρες υποβλήθηκαν πάνω από 50.000 αιτήσεις. Μέχρι τις 8 το βράδυ είχαν υποβληθεί 35.275 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και 15.598 αιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: πιο κοντά Euronext – XA

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το πράσινο φως στη μείωση του ελάχιστου ποσοστού επιτυχίας της δημόσιας πρότασης της Euronext N.V. για την εξαγορά της ΕΧΑΕ από 38.759.500 (67%) σε 28.925.001 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% συν μία μετοχή των δικαιωμάτων ψήφου των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ίδιες μετοχές). Η παραπάνω εξέλιξη, μετά και την σχετική τροπολογία της κυβέρνησης φέρνει πιο κοντά την επίτευξη του deal.

Οι κοινωνικές δαπάνες στο ναδίρ

Το 2024, μπορεί οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας να αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ωστόσο η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στις χώρες με τα μικρότερα ποσοστά αύξησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2023 καταγράφηκαν στην Εσθονία (+19,5%), την Κροατία (+17,8%) και τη Ρουμανία (+17,5%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (+3,2%), τη Σουηδία (+3,9%), την Ιταλία και τη Δανία (+4,3%).

Κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την κωδικοποίηση των διατάξεων του εταιρικού δικαίου προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης. H κωδικοποίηση περιλαμβάνει την εξέταση των διάφορων μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.ά.) και των νομοθετημάτων στα οποία το υπουργείο Ανάπτυξης είναι συναρμόδιο (ενεργειακή κοινότητα πολιτών, συνεταιρισμός εργαζομένων, γεωργικοί συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, ναυτικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής κ.λπ.). Μάλιστα η νομοπαρασκευαστική επιτροπή εντός τριών μηνών θα πρέπει να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη υλοποίησης της κωδικοποίησης, θέτοντας και χρονικά ορόσημα των παραδοτέων της, ενώ ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου τίθεται στο τέλος του 2027.

100 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ

Δεκαπέντε μέρες μετά τη βασική ενίσχυση που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, θα δοθεί προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγωνιάς το 2025. Πάντως οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται και μέχρι τώρα στους πρώτους 1.000 ΑΦΜ που εκλέγχθηκαν, έχουν δεσμευτεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22 εκατ. ευρώ.

Πράσινο φως για Δωδώνη – Ολυμπος

Πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της εταιρείας Δωδώνη από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Ολυμπος), κρίνοντας ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά.

Αναβάθμιση του e-katanalotis

Αναβάθμιση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-katanalotis, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στα ράφια των σουπερμάρκετ, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει app και web εφαρμογές.

€200 εκατ. σε μικρομεσαίους

Με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση αυξάνονται κατά 200 εκατ. ευρώ οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ. Η πρόσθετη χρηματοδότηση διανέμεται ισόποσα στα δύο σκέλη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε Ταμείου κατά 100 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει επιπλέον 240 εκατ. ευρώ, ενώ το Ταμείο Εγγυοδοσίας φτάνει τα 540 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια μέσω μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων. Τα δάνεια που έχουν ήδη δοθεί μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ξεπερνούν το 1,9 δισ. ευρώ, με το 90% αυτών να κατευθύνονται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 50 εργαζομένους.