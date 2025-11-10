Ο γαλάζιος πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, έκανε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση λαμβάνει μόλις 3 δισ. ευρώ ετησίως, όταν το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει 8 δισ. και μιλώντας για «θεσμική ασυνέπεια». Οι αντιπολιτευόμενοι πάλι προτίμησαν να εστιάσουν στο γεγονός πως η πρόταση της παράταξής του πήρε 92 ψήφους κι εκείνη του Χάρη Δούκα 89 – όταν στις εκλογές της ΚΕΔΕ η πρώτη είχε πάρει 66% κι η δεύτερη 30%. Τα νούμερα μαρτυρούν ένα ακόμη νεοδημοκρατικό πρόβλημα.

Οπλοκατοχή

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε πως «είναι άδικο να χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο νησί από μεμονωμένα περιστατικά», ενώ ζήτησε η πρόληψη να ξεκινήσει από την παιδεία, «από τη νέα γενιά που πρέπει να μάθει ότι η οπλοκατοχή δεν είναι στοιχείο ταυτότητας, αλλά παράγοντας κινδύνου». Εντάξει, η Κρητικιά Σέβη Βολουδάκη έπρεπε να ανταποκριθεί στο αίτημα υπεράσπισης της Κρήτης, που ακούγεται έντονα εκεί. Αλλά αν μια ολόκληρη γενιά πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να αφήσει τα όπλα, δεν αναιρείται το πρώτο της επιχείρημα.

Τούρτα

Η τούρτα που παρήγγειλε η συμβία του για τα γενέθλιά του τον απεικονίζει με στολή Ρωμαίου που κρατάει σύριγγα αντί για ξίφος και γράφει Veni, Vidi, Vaccinavi. O Αδώνιους, γνωστός σε εμάς ως Αδωνις Γεωργιάδης, ήλθε, είδε, εμβολίασε (άρα, νίκησε). Πάντως, το κόλπο με το γλάσο είναι παλιό. Το μακρινό 2021 είχε ποστάρει μια αντίστοιχη φωτογραφία, με τον ίδιο να απεικονίζεται ως Σούπερμαν πάνω σε ένα μεγάλο γλύκισμα (που ήταν επίσης ιδέα της συζύγου του), ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μεταπολίτευση

Σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, «έχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης». Ας δεχθούμε για χάρη της κουβέντας ότι έχει δίκιο. Ας πούμε πως υπάρχει χάσμα πολιτών και πολιτικών που πρέπει να γεφυρωθεί ή ότι έχουμε μπει σε άλλη εποχή. Αυτή τη διαφορετική περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας θα την εκφράσουν όσοι έκαναν πολιτική καριέρα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα; Η απορία είναι εύλογη, αφού δύο από εκείνους που δήθεν κομίζουν το νέο έχουν εκπληρώσει την ύψιστη φιλοδοξία ενός επαγγελματία της πολιτικής.