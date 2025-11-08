Ενισχυμένη στα πεδία της γεωπολιτικής και της ενέργειας αφήνει την Ελλάδα το 6ο Συνέδριο για Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν 2 + 1 συμφωνίες που συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με διπλό ρόλο παραγωγού και διακομιστή. Παράλληλα, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο περιθώριο του P-TEC με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και κρατικών αξιωματούχων αναμένεται να οδηγήσουν σε αρκετές ακόμα νέες συμφωνίες μέσα στο επόμενο διάστημα.

«Η Αμερική επέστρεψε», δήλωσε η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε κλίμα ενθουσιασμού στο Περιστύλιο του Ζαππείου, κάτι που κατέστη σαφές από την παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την ευρωπαϊκή θέση για λιγότερα ορυκτά καύσιμα, αλλά σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική.

Γεώτρηση βορειοδυτικά του Ιονίου

Το πρωί της Πέμπτης υπογράφηκε η σύμβαση για την είσοδο της ExxonMobil με 60% στην κοινοπραξία παραχώρησης του «θαλάσσιου οικοπέδου (μπλοκ) 2» βορειοδυτικά του Ιονίου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η Energean με 30% και η θυγατρική της HELLENiQ ENERGY για το συγκεκριμένο έργο, HELLENiQ Upstream Δυτική Κέρκυρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση με όνομα «Ασωπός-1» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, η οποία θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων με βάθος 4.000 μέτρων. Αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα από το μακρινό 1986!

Το δυνητικό κοίτασμα εκτιμάται ότι μπορεί να αποδώσει περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ο όγκος αυτός μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου για τουλάχιστον δύο χρόνια. Το «μπλοκ 2» ΒΔ του Ιονίου αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για να προχωρήσουν οι έρευνες για την ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15%-18%. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαχειριστής του έργου θα είναι η Energean, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Συμφωνία για την εισαγωγή LNG

Την Παρασκευή, οι επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, της ΔΕΠΑ και η εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας εμπορίας υγροποιημένου φυσικού αερίου Global Ventures LNG υπέγραψαν συμβόλαιο μακράς διαρκείας για την εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, με στόχο τη διανομή του, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης, στην Ανατολική Ευρώπη, και ειδικά στη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει το 2030 και θα διαρκέσει τουλάχιστον μία δεκαετία. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μακράς διαρκείας για την προμήθεια φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor), που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και περνά από Βουλγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία και Ουκρανία, ενώ προβλέπονται και διακλαδώσεις προς Ουγγαρία και Σλοβακία, που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

Η συμφωνία για νέους όγκους φυσικού αερίου στον Κάθετο Διάδρομο αναμένεται να ακολουθηθεί από την εκκίνηση της δεύτερης όδευσης (route 2) του αγωγού, που θα αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την κατασκευή της δεύτερης όδευσης, η οποία θα παίρνει το επαναεριοποιημένο στο FSRU φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη (σημείο εισόδου Αμφιτρίτη) και θα το κατευθύνει στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Κομοτηνής. Από εκεί θα διοχετεύεται μέσω του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας IGB στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στον ενεργειακό διάδρομο.

Συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη

Το πρωί της Παρασκευής υπογράφηκε συμφωνία με αντικείμενο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, και ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Επενδυτικό κύμα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας προανήγγειλε συμφωνία με αμερικανική εταιρεία για τη διαχείριση ελληνικού λιμανιού, που θα αποτελέσει αντίβαρο στην παρουσία της Κίνας στον Πειραιά μέσω της COSCO.