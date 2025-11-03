Κατά την Ολγα Γεροβασίλη, η απόφαση για τα ΕΛΤΑ αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση «αντιμετωπίζει την ελληνική περιφέρεια ως αποπαίδι», αφού «καταργεί κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργώντας αποκλειστικά με λογικές κόστους – οφέλους». Οι συριζαίοι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν την αντιπολιτευτική ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Παρότι το κόμμα τους δεν έχει ιδιαίτερη απήχηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, που χρησιμοποιούν τα φυσικά καταστήματα των ταχυδρομείων, ελπίζουν ότι η αναδιάρθρωση του οργανισμού θα ενοχλήσει τους ήδη δυσαρεστημένους με την κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους.

Πολιτικές

Στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στη Βιέννη, η Ρένα Δούρου ζήτησε «να εμποδίσουμε αυτές τις ψυχροπολεμικές πολιτικές» που προωθεί ο γαλλογερμανικός άξονας γιατί «στρατιωτικοποιούν την ΕΕ σε βάρος της κοινωνικής συνοχής, καθιστώντας τη Ρωσία εχθρό, αυξάνοντας τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς, σε πλήρη ευθυγράμμιση με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ». Προφανώς, στο αριστερό σύμπαν δεν ευθύνεται το Κρεμλίνο – που διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία – για τη ρωσική επιθετικότητα, φταίνε οι Ευρωπαίοι. Η Ζαχάροβα θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένη με τη συριζαία τομεάρχισσα.

Περικοπές

«Θα περιμέναμε να διατηρηθεί ένα κατάστημα ΕΛΤΑ έστω σε κάθε μεγάλο δήμο της χώρας. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θεωρώ δεδομένο ότι οι περικοπές θα αγγίξουν και τα στελέχη της κεντρικής διοίκησης, ώστε να πεισθεί ο καθένας για την αναγκαιότητα των εξελίξεων» δήλωσε ο γαλάζιος βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας. Μήπως εννοεί ότι δεν γίνεται μια εταιρεία σε καθεστώς αναδιάρθρωσης να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία σε ενοικιαζόμενο κτίριο με μίσθωμα 180.000 ευρώ τον μήνα;

Κόντρες

Στη λίστα με τις πολλές κόντρες κυβερνητικών και δημάρχου Αθηναίων ήρθε να προστεθεί κι αυτή που αποφάσισε να ξεκινήσει το υπουργείο του Τάκη Θεοδωρικάκου με την Κοτζιά (συμμετέχοντας σε εκείνη μεταξύ υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και δήμου για τα ηλεκτρικά πατίνια). Το ύφος της ανακοίνωσης του Ανάπτυξης, βέβαια, ήταν τόσο επιθετικό και ειρωνικό που πολλοί αναρωτήθηκαν πώς κάποιος με τόση πείρα στη μικροπολιτική δεν σκέφτηκε ότι έτσι αναγορεύει τον Δούκα σε αντίπαλο της κυβέρνησης.