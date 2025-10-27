Από τη μια ο σεσημασμένος Αγιούμπ Ελ Κααμπί (33΄ πέν.) που χθες έβαλε – λέει – το έβδομο σε εννέα ματς κόντρα στην ΑΕΚ. Από την άλλη ο (MVP) Μεχντί Ταρέμι (67΄) που άνοιξε θεαματικά την πόρτα της ενδεκάδας με κερδισμένο πέναλτι και γκολ. Και κάπου στη μέση η εφαρμογή μιας ιδέας που ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ την έχει (αποδεδειγμένα) κατοχυρώσει από τα τέλη Αυγούστου, όταν έψηνε τον Ιρανό να φορέσει τα ερυθρόλευκα. «Ελα και θα παίξουμε και 4-4-2» του είπε σε ελεύθερη μετάφραση και σίγουρα o 33χρονος χθες θα θυμήθηκε κάθε λέξη εκείνης της συζήτησης. Εξώφυλλο με τρία πρόσωπα στο άνετο 2-0 του Ολυμπιακού επί των Κιτρινόμαυρων που θύμισε σε μεγάλο βαθμό τα… περσινά.

Σαν να λέμε; Μια ομάδα στο γήπεδο χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσει το πόδι στο γκάζι, φτάνει να πιέσει την εύθραυστη αντίπαλη αμυντική γραμμή επικρατώντας σε αέρα και χορτάρι. Και μια άλλη που έδειχνε να μην ξέρει τι θέλει χάνοντας δίχως να το καταλάβει. Πρώτο σουτ στην εστία του Κωσταντή Τζολάκη στο 90+1΄ για τους φιλοξενούμενους σε μια από εκείνες τις λεπτομέρειες που λες και βάλθηκε να τα πει όλα. Ηττα ως που να πει… Τα-ρέ-μι. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή.

Διά χειρός…

Η παρτίδα του Φαλήρου ξεκίνησε με μια έκπληξη διά χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε μια σύντομη περιγραφή: Δεν ήταν στο 100% ο Τσικίνιο (έμεινε στον πάγκο όπως και ο Ροντινέι, εκτός αποστολής οι Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα) και ο Βάσκος δίχως τον «μετρονόμο» του άλλαξε σχηματισμό για να υποδεχθεί την ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας αυτό που άπαντες είχαν κατά νου από τον Αύγουστο, όταν αποκτήθηκε ο Μεχντί Ταρέμι. Είναι φορ που μπορεί να παίξει 4-4-2 ο Ιρανός. Να συνεργαστεί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – όπως με μια απίθανη λόμπα στο 16΄ που ανάγκασε τον Θωμά Στρακόσια στην πρώτη μεγάλη επέμβαση της βραδιάς. Να δώσει μια διαφορετική ικανότητα στο «κουτί». Διότι από πού να… φυλαχθείς όπως εύκολα διαπίστωσαν ο Ντομαγκόι Βίντα (έκανε το χέρι στο πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι και εκτέλεσε ο Ελ Κααμπί για το 1-0 στο 33΄) και ο Φελίπε Ρέλβας (που έχασε τον Ταρέμι στο 2-0).

Αέρας

Καθαρό 4-4-2 από τον Ολυμπιακό λοιπόν. Με Ντανιέλ Ποντένσε (αριστερά) και Ρεμί Καμπελά (δεξιά) να συγκλίνουν, δίνοντας το «πλάτος» σε Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κοστίνια – έβαλε σε πολλούς μπελάδες τον Τζέιμς Πένραϊς. Και με Ντάνι Γκαρθία – Σαντιάγκο Εσε στη μεσαία γραμμή να προσπαθούν να ελέγξουν τις δύο φάσεις του transition. Και η ΑΕΚ; Ο Μάρκο Νίκολιτς προφανώς είχε κατά νου και εκείνος την ενεργοποίηση κάποιου τρικ. Ομως το 4-2-3-1 με τον Πέτρο Μάνταλο μπροστά από Ραζβάν Μάριν – Ομπερλίν Πινέδα, πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς και ανάμεσα σε Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Δημήτρη Καλοσκάμη τον οδήγησε σε ένα ημίχρονο χωρίς καν μια εκτέλεση προς την εστία του Τζολάκη. Μια στιγμή στο 27΄ πήγε να γίνει, αλλά ο Γιόβιτς ήταν οφσάιντ. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός στα μισά του δρόμου πήρε το προβάδισμα, είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες (Ελ Κααμπί 16΄, Ποντένσε 42΄) και έναν μόνιμο έλεγχο της κατάστασης.

Βουλωμένο γράμμα

Για να γίνει κατανοητό; Η πρώτη πραγματική «τελική» της ΑΕΚ στο παιχνίδι ήρθε στο 53΄από το δυνατό σουτ του Γιόβιτς – έξω από την περιοχή (άουτ). Το πρώτο κερδισμένο κόρνερ στο 60΄. Αργησε χαρακτηριστικά η Ενωση. Και όταν θέλησε να τολμήσει οι γηπεδούχοι πλέον έδιναν έξυπνα χώρο για να βρουν τον διάδρομο του… 2-0. Κάτι σε «βουλωμένο» γράμμα δηλαδή. Γιατί στο 65΄ βρέθηκε ο χώρος από αριστερά, ο Μάνταλος έκανε ένα φάουλ (που σίγουρα μετάνιωσε) στον Ποντένσε. Και ο Πορτογάλος με μια συστημένη πάρε – βάλε εκτέλεση έδωσε στον Μεντί Ταρέμι το προνόμιο του 2-0 (67΄). Του MVP. Και μάλλον και του… game over διότι επί της ουσίας κάπου εκεί λύθηκε η όποια απορία για τον νικητή και τον ηττημένο. Το ζητούμενο πέραν τούδε ήταν μόνο το τελικό σκορ. Αν ο Ολυμπιακός δίνοντας χώρο θα έβρισκε την επόμενη αντεπίθεση ή αν η ΑΕΚ θα μπορούσε με την κατοχή της μπάλας να μειώσει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση.

Καλώς το… 4-4-2

Τελικά στο σημειωματάριο χώρεσε μόνο μια επέμβαση του Κωσταντή Τζολάκη σε ένα δυνατό σουτ του Μάριο Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Οταν όλα είχαν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του. Επαγγελματικά. Ανετα. Και έβαλε τους υπόλοιπους στα… αίματα. Γιατί αυτό που μόλις εμφανίστηκε χθες, λογικά στα μέρη μας θα κάνει θραύση πέραν τούδε. Σε παρτίδες Super League. Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει παρτενέρ είτε τον Μεντί Ταρέμι είτε τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Εκδοχή 4-4-2 στο play book με εγγύηση τους τρεις καλύτερους φορ του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε, Γκαρθία (70΄ Σιπιόνι), Ποντένσε (83΄ Στρεφέτσα), Καμπελά (62΄ Τσικίνιο), Ταρέμι (70΄ Ροντινέι), Ελ Κααμπί

(83΄ Γιάρεμτσουκ).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενίας (79΄ Πήλιος), Πινέδα, Μαρίν (62΄ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (62΄ Κουτέσα), Μάνταλος (71΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (71΄ Πιερό), Γιόβιτς.

Διαιτητής: Τόμπιας Στίλερ.