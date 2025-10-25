Τα λευκά πουκάμισα με τα βολάν από δαντέλα στο μπροστινό μέρος και τα σατέν βολάν στα μανίκια, τα πουκάμισα της Chloe που θυμίζουν εποχές baroque είναι το απόλυτο trend για τη σεζόν που διανύουμε. Το λευκό πουκάμισο είναι always trendy με τους οίκους Saint Laurent, Ralph Lauren, Alexander McQueen, Valitrait, Chanel να τα έχουν στις πρώτες θέσεις των κολεξιόν τους.

Υπέροχα τα λευκά πουκάμισα σε συνδυασμό με παντελόνια ή φούστες σε σκούρο μπλε, που και αυτό είναι πολύ στη μόδα. Κατάλευκα φορέματα, γιλέκα, παλτό, κοστούμια ιδιαίτερα trendy με τις big stars όπως η Πενέλοπε Κρουζ, η Σαρλίζ Θερόν, η Κιμ Καρντάσιαν να τα φοράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και κατάλευκες faux γούνες με αυτή των brands Alaia και Acne (συνδυασμένη με λευκό καλσόν και κατάλευκες, μυτερές γόβες) να κλέβει τα flash. Λευκά ανδρικού τύπου παπούτσια με κορδόνια μπροστά της Prada, λευκές ψηλές μπότες και μποτίνια λευκά διάφανα μακριά και καυτά outfits, sexy φορεματάκια.

Το λευκό, το μοναδικής γοητείας λευκό είναι εδώ. Η παρουσία του είναι ιδιαίτερα έντονη αυτόν τον χειμώνα. Το λευκό της πολυτέλειας. Τα πρώτα σας κατάλευκα σύνολα (συνδυασμένα και με μπλε κάποιες φορές) μπορείτε να φορέσετε άνετα στις παρελάσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Οι faux γούνες έρχονται λίγο αργότερα και είναι θεαματικές.

Τα σύνολα των διάσημων σχεδιαστών, από την Alberta Ferretti μέχρι τον Balenciaga (με τις πλέον αισθησιακές πανύψηλες μπότες να τα συνοδεύουν), τον Burberry, τον Calvin Klein, τους Dolce & Gabbana, τον Ferragamo, την Jil Sander, τη Lacoste, τον Patou είναι απλώς και μόνον εξαιρετικά. Η μαγεία του λευκού. Σαγηνεύει και καθηλώνει!