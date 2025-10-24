Σε… εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε χθες η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων εξαιτίας της έντονης αντίδρασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής και την ενεργοποίηση του αυτόματου «χρονοκόφτη». Η κατάσταση εκτραχύνθηκε, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της προκειμένου να φωτογραφίσει την Ντόρα Μπακογιάννη, οδηγώντας στην παρέμβαση της Ολγας Γεροβασίλη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Κωνσταντοπούλου έβαλε κατά πάντων, ενοχλημένη από τη στάση όχι μόνο της πλειοψηφίας, αλλά και της αντιπολίτευσης στην επιβολή του «χρονοκόφτη». Επιτέθηκε φραστικά στην Μπακογιάννη με διάφορες κατηγορίες κι αναφερόμενη σε άσχετες παλιές υποθέσεις, ενώ έστρεψε τα πυρά της και στη Γεροβασίλη, λέγοντάς της «τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις». Η Μπακογιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συνέχισε την επίθεση, φωνάζοντας και στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση. Καταφέρθηκε εναντίον και του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, με την Πέτη Πέρκα να της επισημαίνει πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Από εβδομάδα στην Ολομέλεια

Η πλειοψηφία των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων ήταν γενικώς θετικά διακείμενη, κάνοντας επιμέρους παρατηρήσεις στις αλλαγές στον Κανονισμό που πρότεινε ο Νικήτας Κακλαμάνης, προκειμένου να γίνεται πιο αυστηρή η τήρηση των χρόνων των συνεδριάσεων και να μπει σε λειτουργία ο αυτόματος «χρονοκόφτης». Με την εξαίρεση της Πλεύσης Ελευθερίας, τα περισσότερα μέλη της αντιπολίτευσης συμφώνησαν σε γενικές γραμμές ότι καλό είναι να γίνει πιο συγκεκριμένος ο Κανονισμός στα σημεία αυτά, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ζήτησαν αρχικά την αναβολή της συζήτησης, ψηφίζοντας «παρών». Οι αλλαγές στον Κανονισμό αναμένεται να ψηφιστούν από την Ολομέλεια την Πέμπτη, έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Κόφτης με ανοχή

Στη Διάσκεψη αναφέρθηκαν και κάποιες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα συμφωνήθηκε να δίνεται μια ανοχή σε κάθε ομιλητή πριν τον κόψει ο «χρονοκόφτης», ως και 25% του προσδιορισμένου χρόνου ομιλίας. Συμφωνήθηκε, επίσης, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί να μπορούν να ζητούν τον λόγο έως και τρεις φορές σε κάθε συνεδρίαση και κανείς να μην μπορεί να επικαλείται παραπάνω από μία ιδιότητα. Οπως, για παράδειγμα, η Κωνσταντοπούλου να ζητεί να παίρνει τον λόγο και ως αρχηγός και ως πρώην πρόεδρος της Βουλής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι προφανές ότι αφορά αποκλειστικά την Κωνσταντοπούλου αφού μόνον αυτή κάνει χρήση της διπλής ιδιότητας.

Μεταχειρισμένα Eurofighter…

Από πέρυσι σας γράφω για την πρόθεση της Τουρκίας να εμπλουτίσει τον στόλο της με μαχητικά Eurofighter Typhoon, την ίδια ώρα που αναπτύσσει το πρόγραμμα κατασκευής του εγχώριου αεροσκάφους της, ΚΑΑΝ. Σύμφωνα με το Reuters, λοιπόν, οι πρώτες συμφωνίες βρίσκονται πολύ κοντά στις υπογραφές και αφορούν την προμήθεια 12 μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, χώρες που περιλαμβάνονταν – όχι τυχαία – στην πρόσφατη περιοδεία του Ερντογάν. Συμφωνίες που, προκειμένου να ολοκληρωθούν, απαιτούν την άδεια των κρατών – μελών της κοινοπραξίας των Eurofighter, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η οποία άδεια θα δοθεί, κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στο Reuters αλλά και στο Bloomberg. Ο στόχος της Αγκυρας είναι να προχωρήσει με αυτή την αγορά, ενώ θα διαπραγματεύεται παράλληλα και την προμήθεια τουλάχιστον άλλων τόσων αεροσκαφών ίδιου τύπου.

…και παλιές ειρωνείες

Το «Forbes», πάντως, σε δημοσίευμά του, θύμισε, κάπως δηκτικά, τη στάση της Τουρκίας όταν η Αθήνα είχε παραγγείλει τα πρώτα μεταχειρισμένα Rafale (που αναβαθμίστηκαν σε Rafale F3R). «Σε ένα σχόλιο, που φαίνεται έντονα ειρωνικό υπό το πρίσμα της τρέχουσας διαδικασίας προμηθειών της Τουρκίας», ανέφερε το δημοσίευμα, «ο πρώην υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ είχε επικρίνει την αύξηση της αεροπορικής ισχύος της Ελλάδας όταν είπε, τον Ιούλιο του 2021, “δεν μπορεί να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων με μερικά μεταχειρισμένα αεροσκάφη”».

Τα ΜΟΕ κρατούν ζεστό το κλίμα

Σε καλό κλίμα έγινε χθες το μεσημέρι στη Σμύρνη το ραντεβού των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Επικεφαλής των αντιπροσωπειών ήταν από ελληνικής πλευράς ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και από τουρκικής ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, ενώ συμμετείχαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συναντήσεις επιτελικών, οι ανταλλαγές επισκέψεων ελλήνων και τούρκων αξιωματικών σε δομές δυνάμεων, και σεμινάρια με μαθήματα ελληνικών και τουρκικών για αξιωματικούς.