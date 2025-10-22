Τον γόρδιο δεσμό των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, τα οποία έχουν επιστρέψει στα μνημονιακά επίπεδα, επιχειρεί να λύσει το οικονομικό επιτελείο θέτοντας σε αυξημένη εποπτεία τους ασυνεπείς κρατικούς φορείς. Οσοι καθυστερούν την αποπληρωμή των οφειλών τους προς τους ιδιώτες (προμηθευτές νοσοκομείων κ.λπ.) θα βγαίνουν στα «μανταλάκια» καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία τους σε τακτική βάση από το 2026.

Στα τέλη Αυγούστου τα κρατικά φέσια βρέθηκαν στα 2,954 δισ. ευρώ με τα νοσοκομεία να αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», καθώς τα χρέη τους ξεπερνούν τα 1,6 δισ. ευρώ. Εάν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 928 εκατ. ευρώ, τότε το Δημόσιο έχει φτάσει να στερεί ρευστότητα 3,882 δισ. ευρώ από την αγορά.

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους.

Για αυτόν τον σκοπό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή την εις βάθος ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε, ήδη, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε, θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

Ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Το ύψος των οφειλών τους.

Τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και ήδη έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

«Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία, μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης (στον Σκάι), για να προσθέσει ότι «στους επόμενους μήνες, όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί και γιατί».

«Φούσκωσαν»

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Αύγουστο του 2025 τα κρατικά φέσια «φούσκωσαν» στα 3,882 δισ. ευρώ από 3,541 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025. Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις έναν μήνα τα «κρατικά φέσια» να αυξηθούν κατά 341 εκατ. ευρώ. Τα νοσοκομεία και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων συνεχίζουν να κρατούν τα «πρωτεία» των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ. Η λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) έχει μειώσει τον χρόνο εξόφλησης των νοσοκομειακών οφειλών, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα. Ετσι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν από 1,498 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025, δηλαδή κατά 129 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα «ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζουν τα μεικτά ποσά, ενώ υπάρχουν υποχρεώσεις για rebate και clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί».