Η αγορά των ποδοσφαιρικών μάνατζερ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Μόνο την περίοδο Φεβρουάριος 2024 – Φεβρουάριος 2025, οι προμήθειες που καταβλήθηκαν σε ατζέντηδες ανήλθαν σε 409 εκατομμύρια λίρες (477 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με την αγγλική ομοσπονδία. Ωστόσο, ένας παίκτης της League One, ο Ντεμέτρι Μίτσελ, φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα – όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο 28χρονος μέσος, απόφοιτος των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην διεθνής με την εθνική νέων της Αγγλίας, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο χωρίς τη βοήθεια μάνατζερ, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη. Για το νέο του συμβόλαιο με τη Λέιτον Οριεντ, ο Μίτσελ στράφηκε όχι σε δικηγόρους ή εκπροσώπους, αλλά στο ChatGPT.

«Αρχισα να χρησιμοποιώ το ChatGPT και του έγραψα: «Πώς μπορώ να διαπραγματευτώ καλύτερα τον νέο μου συμβόλαιο;»», εξηγεί ο Μίτσελ στο podcast From My Left.

«Του είπα τι έβγαζα πέρσι, ότι θα έπρεπε να μετακομίσω στο Λονδίνο, ότι η γυναίκα και το παιδί μου θα έρθουν μαζί μου, και ρώτησα πόσο είναι το κόστος ζωής. Ηξερα ότι μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω, αλλά δεν ήθελα να πω απευθείας «Αξίζω τόσα»».

Το αποτέλεσμα; Ενα συμβόλαιο βελτιωμένο, χωρίς μεσάζοντες και με επιπλέον bonus υπογραφής, το οποίο συνήθως πηγαίνει στον μάνατζερ.

«Το ChatGPT είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος που είχα ποτέ. Ο μάνατζερ παίρνει το 5%, ενώ η συνδρομή του ChatGPT κοστίζει 15 λίρες», λέει γελώντας.

Η νέα εποχή της αυτοδιαχείρισης

Η κίνηση του Μίτσελ θυμίζει σε μικρότερη κλίμακα την περίπτωση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος το 2021 διαπραγματεύτηκε μόνος του την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς ατζέντη. Ο βέλγος σούπερ σταρ συνεργάστηκε τότε με την εταιρεία Analytics FC, που επεξεργάστηκε τα στατιστικά του για να τεκμηριώσει την αξία του στον σύλλογο.

Στην περίπτωση του Μίτσελ, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον ρόλο της καθοδήγησης και στρατηγικής. Το ChatGPT τον βοήθησε να προετοιμάσει απαντήσεις, να συγκρίνει προσφορές και να υπολογίσει τον αντίκτυπο του κόστους ζωής. Πρόκειται για μια δημοκρατικοποίηση των διαπραγματεύσεων, όπου η πρόσβαση στη γνώση και στην προσομοίωση επιχειρημάτων δεν απαιτεί πλέον διασυνδέσεις ή υψηλές προμήθειες.

Το 2024-25, οι ομάδες της Premier League πλήρωσαν 409 εκατομμύρια λίρες σε προμήθειες προς μάνατζερ – μια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι «πρωταθλητές» των προμηθειών ήταν οι Τσέλσι (60 εκατομμύρια λίρες), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (52 εκατομμύρια) και Λίβερπουλ (33 εκατομμύρια).

Ακόμα και στις χαμηλότερες κατηγορίες, τα ποσά είναι σημαντικά: 63 εκατομμύρια στην Championship, 7 εκατομμύρια στη League One και σχεδόν 3 εκατομμύρια στη League Two.

Η οικονομική εξάρτηση από τους μάνατζερ έχει μετατραπεί σε πάγια πραγματικότητα για τα περισσότερα σωματεία και ποδοσφαιριστές. Ο Μίτσελ, ωστόσο, αποδεικνύει ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν, ειδικά για όσους δεν ανήκουν στην ελίτ του ποδοσφαίρου.

Σύντομες καριέρες

Ο Μίτσελ εξηγεί πως η απόφασή του βασίστηκε σε μια απλή αλήθεια: η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή είναι σύντομη και αβέβαιη.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ζουν πλουσιοπάροχα, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που βγάζει 2.000 ή 3.000 λίρες την εβδομάδα στη League One και σ’ έναν γιατρό που έχει σταθερό εισόδημα μέχρι τα 65 του. Εμείς έχουμε συμβόλαια ενός ή δύο ετών».

Προσθέτει ότι από τις εβδομαδιαίες αποδοχές, το 45% πάει σε φόρους, άλλο ένα 5% στον μάνατζερ, και το υπόλοιπο μένει για τη ζωή, τη στέγη και το μέλλον. «Δεν είναι τόσο κερδοφόρο και λαμπερό όσο φαίνεται», λέει, «γιατί πρέπει να σκεφτείς και τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο».

Η ιστορία του Ντεμέτρι Μίτσελ ίσως είναι μόνο η αρχή. Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη μεταμορφώνει τακτικές, scouting και ανάλυση απόδοσης. Τώρα φαίνεται έτοιμη να επηρεάσει και τον οικονομικό μηχανισμό του αθλήματος – τον ρόλο των ατζέντηδων.

Αν περισσότεροι παίκτες ακολουθήσουν το παράδειγμά του, το τοπίο των ποδοσφαιρικών διαπραγματεύσεων μπορεί να αλλάξει ριζικά. Η TN δεν μπαίνει πια απλώς στο παιχνίδι· παίζει για τη νίκη.