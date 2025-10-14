Διογκώνονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη αποτελεί τον βασικό λόγο που δεν «τρέχει» η ρύθμιση για τη χορήγηση σύνταξης με χρέη στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ, η πλειονότητα των οφειλετών κάνει το βήμα να ενταχθεί σε ρύθμιση, αλλά περισσότεροι από τους μισούς τελικά τη χάνουν. Μόνο ένας στους τρεις εξοφλεί πλήρως το χρέος του. Για τον λόγο αυτόν, αναμένεται ανάσα με την εκχώρηση μέρους της διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα εισηγούνται ρυθμίσεις «α λα καρτ». Οπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ», σχεδιάζεται νέα ευνοϊκή ρύθμιση, ενώ ο ΕΦΚΑ θα διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό μέσα στο δίμηνο για επιλογή ιδιωτών – εισπρακτικών εταιρειών και στη συνέχεια θα φέρει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η αποπληρωμή των οφειλών θα γίνεται με βάση το προφίλ του οφειλέτη.

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ ανήλθε στα 50,29 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025, από 49,73 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Από αυτά, τα 29,84 δισ. ευρώ είναι κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 20,44 δισ. πρόσθετα τέλη. Το χρέος αυξήθηκε κατά 562 εκατ. ευρώ, με τα πρόσθετα τέλη να αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος.

Από το σύνολο των 50,29 δισ. ευρώ, περίπου 10,26 δισ. θεωρούνται χαμηλής εισπραξιμότητας (πτωχευμένοι εργοδότες, εκκαθαρίσεις, οφειλές προ ΑΠΔ, θανόντες ασφαλισμένοι). Μόνο στο β’ τρίμηνο του 2025 εντάχθηκαν 35.421 νέοι οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 35,6 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα (1.489.159 άτομα) χρωστά έως 15.000 ευρώ – το 70,5% του συνόλου – με συνολικό χρέος 5,67 δισ. ευρώ. Αλλοι 358.717 οφειλέτες οφείλουν από 15.001 έως 30.000 ευρώ, με συνολικό χρέος 7,71 δισ. ευρώ. Το 87,6% έχει χρέος έως 30.000 ευρώ, ενώ μόλις 2.859 μεγαλοοφειλέτες χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, συγκεντρώνοντας χρέη 12,1 δισ. ευρώ.

Το βασικό εμπόδιο

Ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων παραμένει το βασικό εμπόδιο στη ρύθμιση για συνταξιοδότηση με χρέη.

Αν εντοπιστούν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ (ή 6.000 ευρώ για αγρότες), το αίτημα απορρίπτεται.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μόλις 4.150 αιτήσεις σε σύνολο 7.730 που υποβλήθηκαν από τον Μάρτιο του 2024, όταν τέθηκε σε ισχύ η διάταξη. Σε εκκρεμότητα παραμένουν 1.967 και απορρίφθηκαν 1.613.

Το όριο οφειλών για σύνταξη αυξήθηκε από 20.000 σε 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και από 6.000 σε 10.000 ευρώ για αγρότες, ώστε να ξεμπλοκάρουν αιτήσεις εγκλωβισμένων ασφαλισμένων.

Η διαδικασία προϋποθέτει αποδοχή ελέγχου καταθέσεων μέσω άρσης απορρήτου. Αν ο έλεγχος δεν εντοπίσει υψηλές καταθέσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να ενταχθεί, λαμβάνοντας προσωρινά το 40% της σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο 60% παρακρατείται μέχρι να εξοφληθεί η υπερβάλλουσα οφειλή.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με οφειλή 30.000 ευρώ και σύνταξη 1.000 ευρώ θα λαμβάνει 400 ευρώ, ενώ τα 600 ευρώ θα παρακρατούνται μηνιαίως για την κάλυψη των 10.000 ευρώ επιπλέον χρέους. Μετά την εξόφληση, το υπόλοιπο αποπληρώνεται σε 60 δόσεις (333 ευρώ για επαγγελματίες, 100 ευρώ για αγρότες).

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής είναι: