Την υπογραφή σχεδίου συμφωνίας για την εξαγορά του 80% της δραστηριότητας της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH στις ασφαλίσεις ζωής (Eurolife Life) από τη Fairfax Financial Holdings ανακοίνωσε ο Ομιλος Eurobank. Το κόστος της συναλλαγής θα ανέλθει στα 813 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση να αντιστοιχεί σε 1,45 φορές τη λογιστική αξία του εν λόγω μεριδίου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα συνεχίσει να διατηρεί το 20% στις δραστηριότητες γενικών ασφαλίσεων της Eurolife.

Παράλληλα, το αντίθετο «δρομολόγιο» ακολουθεί το 45% της ERB Ασφαλιστικής στην Κύπρο (ERBA), θυγατρικής του Ομίλου Eurobank, με τη Fairfax να δίνει 59 εκατ. ευρώ, ποσό κατά περίπου 45% υψηλότερο από τη λογιστική αξία του μεριδίου. Η Fairfax θα έχει δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο. Σημειώνεται ότι η Fairfax είναι διεθνής χρηματοπιστωτικός όμιλος με ειδίκευση στις γενικές ασφαλίσεις, συμφερόντων του ινδοκαναδού επιχειρηματία Πρεμ Γουάτσα, και κατέχει μερίδιο 33% στην Eurobank.

Οι δύο συναλλαγές, που εντάσσονται στην ίδια συμφωνία, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του α’ τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων. Το καθαρό κόστος της συναλλαγής υπολογίζεται στα 754 εκατ. ευρώ για την Eurobank. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση των συναλλαγών θα αυξήσει τα έσοδα της Eurobank από προμήθειες κατά περίπου 12%, ενώ το ποσοστό συμβολής των προμηθειών θα διαμορφωθεί σε πάνω από 30% των συνολικών εσόδων.

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι θα φέρουν αύξηση περίπου 5% στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου Eurobank, και αύξηση 0,02 ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή. Αλλωστε, θα βελτιώσουν την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (1%). Ωστόσο, λόγω της λογιστικής αναγνώρισης υπεραξίας, οι συναλλαγές αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση 0,06 ευρώ στην εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή.

Η Eurolife ανήκε πλήρως στην Eurobank μέχρι το καλοκαίρι του 2016, όταν η Eurobank παραχώρησε το 80% της ασφαλιστικής στη Fairfax έναντι 325 εκατ. ευρώ. Εκτοτε, η αξία της Eurolife αυξήθηκε σημαντικά, καταλαμβάνοντας μεγάλο μερίδιο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα (περίπου 21% των ασφαλίσεων ζωής). Επομένως, η επαναγορά του 80% της Eurolife Life από την Eurobank σημαίνει και την επιστροφή στην προ κρίσης κανονικότητα.

Στρατηγική σημασία

«Η αποκατεστημένη χρηματοοικονομική ισχύς της Eurobank, της επιτρέπει την επαναπόκτηση ενός στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου, απαραίτητου για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών που σχετίζονται με διαχείριση περιουσίας και bancassurance» δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας. Τέλος, η Eurobank ανακοίνωσε ότι προτίθεται να υποβάλει αίτημα ταξινόμησης ως χρηματοοικονομικός όμιλος (Financial Conglomerate – FICO), που θα προσφέρει κεφαλαιακά οφέλη. Σημειώνεται ότι την ίδια διαδικασία ακολουθεί και η Πειραιώς, στο πλαίσιο της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής.