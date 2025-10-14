Σφραγίδα συνταγματικότητας και νομιμότητας έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που πρόσφατα είχε κριθεί αντισυνταγματικός με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Υστερα από αυτή τη δικαστική εξέλιξη, όπως επισημαίνουν νομικές πηγές, ανοίγει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση των αποκαλούμενων «πράσινων» κτιρίων που χτίστηκαν με τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), αλλά με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικά.

Επί της ουσίας το προεδρικό διάταγμα έρχεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να διασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιών σε έργα που είχαν εκκινήσει νόμιμα έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα από την οποία ισχύει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, και να ενισχύσει, όπως εκτιμάται την ασφάλεια των οικοδομικών αδειών, προβλέποντας για πρώτη φορά τον μηχανισμό του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, ως εργαλείου αντιστάθμισης και βιώσιμης αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι επεξεργάστηκαν το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, προχωρούν σε μια εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση και δίνουν κατευθύνσεις για το πώς θα νομιμοποιηθούν και υπό προϋποθέσεις τα νέα κτίρια με τα bonus που ήδη είχαν αρχίσει να χτίζονται πριν από την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Υστερα από εκείνη την απόφαση που είχε έντονο αποτύπωμα όχι μόνο σε δικαστικό επίπεδο αλλά είχε προκαλέσει και έντονες αναταράξεις στην αγορά είχε κατατεθεί στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το προεδρικό διάταγμα που τελικά… έλαβε το πράσινο φως από τους ανώτατους δικαστές.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό, αποφάνθηκαν ότι το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ παράλληλα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.