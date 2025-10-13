Όλο και βαραίνει η σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ευλογιάς – δύο θέματα που αποτελούν καθημερινά πια αντικείμενο ενδοκυβερνητικών συσκέψεων –, επιδεινώνοντας για τη ΝΔ το κλίμα στην περιφέρεια, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Τα στιγμιότυπα εντάσεων και οι αναφορές από διαφορετικές περιοχές της επικράτειας, που έφεραν περισσότερο ή λιγότερο σε δυσχερή θέση τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα (στη Λιβαδειά) και τους υφυπουργούς Γιάννη Ανδριανό (στις Σέρρες) και Χρήστο Κέλλα (στην Ελασσόνα), ήρθαν να προστεθούν στην πρώτη, καλοκαιρινή κάθοδο κτηνοτρόφων στην Ηρώδου Αττικού, εντείνοντας πλέον την ανησυχία στην κυβερνητική και στην κομματική έδρα για τυχόν ντόμινο διαμαρτυριών. Όσο η κυβέρνηση δεν παρουσιάζει δεσμεύσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ποσά, στον εν εξελίξει διπλό αγώνα δρόμου για να καλύψει τις απαιτήσεις της Κομισιόν ως προς τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και για να αποφύγει ένα λοκντάουν ως προς τη διαχείριση της ζωονόσου, τόσο καταγράφεται αρνητισμός σε σημαντικούς νόμους ανά την επικράτεια, υπό το βάρος του αυξημένου κόστους παραγωγής και της ακρίβειας, η οποία άλλωστε πλήττει οριζόντια κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Στις παρελάσεις

Στο εσωτερικό της ΝΔ αρχίζει να διατυπώνεται φόβος για «δυσάρεστες» εικόνες σε πρώτη φάση στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και σε δεύτερη φάση τον Νοέμβριο, καθώς τότε λήγουν κρίσιμες προθεσμίες, ενόσω από την κυβέρνηση προβάλλουν δεσμεύσεις για σταδιακές πληρωμές από αυτή την εβδομάδα, ελπίζοντας να κρατήσουν όρθιες τις γέφυρες με μια δεξαμενή ψηφοφόρων ξεχωριστής βαρύτητας. Τα δεδομένα των κυλιόμενων μετρήσεων προβληματίζουν, δείχνοντας, κατά πληροφορίες, ότι δεν μαζεύονται εύκολα οι γαλάζιες απώλειες σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες: ηχεί ακόμα το καμπανάκι από τα σημαντικά ψαλιδισμένα γαλάζια ποσοστά στην ευρωκάλπη, αφού η ΝΔ είχε κερδίσει το 28,2% της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ το 2023 την είχε εμπιστευθεί το 42,9%. Και επειδή ο αγροτικός κόσμος εξακολουθεί να είναι από τα κρισιμότερα ακροατήρια, η ΝΔ ξορκίζει το ενδεχόμενο να εδραιώσουν τις δυνάμεις τους η Ελληνική Λύση από τα δεξιά της και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ από τα αριστερά. Τα γαλάζια στελέχη μεταφέρουν στα κεντρικά (τόσο στον Τσιάρα όσο και στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που τρέχει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες) το κλίμα από τις περιφέρειές τους και είναι ενδεικτική μια σύσκεψη συντονισμού που προγραμματίστηκε για μεθαύριο, Τετάρτη, στη Βουλή: μια άτυπη συνεδρίαση μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ από αγροτικές περιοχές με τον Τσιάρα, υπό τον συντονισμό του γραμματέα της ΚΟ Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος εκλέγεται και ο ίδιος στη Θεσσαλία.

Εκκρεμείς πληρωμές

Κι ενώ η κυβέρνηση, υπό την ασφυκτική πίεση της Ευρώπης πλέον (απαιτεί διασταυρωτικούς ελέγχους), ψάχνει χειροπιαστές απαντήσεις για μια σειρά από εκκρεμείς πληρωμές, βλέπει ταυτόχρονα το τοπίο να δυσκολεύει και πολιτικά. Διότι η ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα φέρνει το Μαξίμου σε θέση αμηχανίας, από τη στιγμή που ο Βορίδης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει να πέσει κάτω αυτή η διαμάχη με ένα πρόσωπο που, σημειωτέον, είναι στο οργανόγραμμα του Μαξίμου. Η κυβερνητική έδρα επιμένει στη γραμμή περί «προσωπικής, πολιτικής διαφωνίας»: με τα λόγια του κυβερνητικού πορτ παρόλ Παύλου Μαρινάκη «αυτό δεν σημαίνει ότι περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του Μάκη Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο». Είναι σαφές ότι το Μαξίμου, παλεύοντας να αποφύγει οποιονδήποτε εκτροχιασμό που θα απειλούσε να επιδεινώσει το πολιτικό πρόβλημα, επιχειρεί ισορροπίες ανάμεσα στον πρώην υπουργό και σε ένα πρόσωπο που έχει ρόλο πρωθυπουργικού συμβούλου, όταν στην εξίσωση υπάρχει άλλο ένα στέλεχος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης (ο ίδιος είχε λάβει το σημείωμα Βάρρα τον περασμένο Ιούνιο) – πρόσωπα που καδράρει με ένταση η αντιπολίτευση στην κριτική της.