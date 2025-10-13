Ανακούφιση έφερε χθες το απόγευμα η είδηση ότι το κοριτσάκι ενός έτους, το οποίο είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισπνοή ναρκωτικών ουσιών, βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το παιδί αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται πλέον σε κανονικό θάλαμο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή και βελτιωμένη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα, το πρωί του περιστατικού είχε αφήσει το παιδί στο σπίτι υπό την επίβλεψη του πατέρα του, προκειμένου η ίδια να πάει στη δουλειά της. Όταν επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα, βρήκε το μωρό της αναίσθητο. Το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε εισπνεύσει ναρκωτικές ουσίες – πιθανότατα από χρήση που είχε προηγηθεί μέσα στο σπίτι. «Το παιδί μου είναι τώρα καλά, αλλά φταίει ο πατέρας του», είπε συγκλονισμένη η μητέρα. Οπως υποστήριξε, ο πατέρας έκανε χρήση ναρκωτικών την ώρα που είχε το παιδί στην ευθύνη του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να εκτεθεί στις ουσίες και να λιποθυμήσει.

Προβλήματα εξάρτησης

Γείτονες και φίλοι της οικογένειας περιγράφουν τη μητέρα ως μια γυναίκα που φροντίζει με αφοσίωση το παιδί της, αλλά και έναν άνδρα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης εδώ και καιρό.

«Τον είχαμε δει να συμπεριφέρεται περίεργα, όλοι το ήξεραν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών εις βάρος του πατέρα. Η μικρή, αν και εκτός κινδύνου, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, καθώς οι γιατροί θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερημένες επιπλοκές από την εισπνοή των ουσιών.