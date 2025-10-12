«Πάμε για καφέ;». «Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι;». «Πώς τον πίνεις τον καφέ σου;». «Θα σταματήσω να πάρω έναν καφέ για τον δρόμο». «Το μάτι δεν ανοίγει αν δεν πιω την πρώτη γουλιά καφέ!». «Εγώ στον καφέ είμαι μερακλής!»

Και αυτές είναι μόνο λίγες από τις φράσεις που ακούμε – και λέμε – καθημερινά, στη δουλειά, στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην καφετέρια. Αναμφίβολα, ο καφές για τον μέσο Ελληνα δεν είναι απλά μία «συνήθεια». Για την πλειοψηφία αποτελεί ιεροτελεστία, ανάγκη, απόλαυση, τρόπος ζωής.

Την ώρα, όμως, που οι εκλεκτοί κόκκοι καφέ έχουν καταλήξει να είναι πολύ παραπάνω από ένα ακόμη προϊόν στο ράφι, η ραγδαία αύξηση της τιμής του έχει γίνει αισθητή σε όλες τις εκφάνσεις του, τείνοντας να τον καταστήσει είδος πολυτελείας. Από το ράφι του σουπερμάρκετ – όπου η αύξηση τον Σεπτέμβριο, σε ετήσια βάση, είχε φτάσει το 19,8% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ – μέχρι το καφεκοπτείο της γειτονιάς, την take away καφετέρια, αλλά και το τραπέζι, οι τιμές αυξάνονται διαρκώς. Αποτέλεσμα; Η άλλοτε προσιτή απόλαυση, ενός – ή και παραπάνω – καφέδων τη μέρα, να γίνεται ένα υπολογίσιμο έξοδο.

Στο ρεπορτάζ μας για την τιμή του καφέ και τις προτιμήσεις – συνήθειες όσων τον καταναλώνουν, επιχειρήθηκε σύγκριση τιμών στο ράφι, στο χέρι αλλά και στον σερβιριζόμενο καφέ, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η μέση αύξηση την τελευταία πενταετία αγγίζει ακόμα και το 50%. Πόσο μας επηρεάζει αυτό; Πόσοι σκέφτονται να τον περιορίσουν ή να τον κόψουν και πόσοι παραμένουν σταθεροί στην αγαπημένη τους συνήθεια;

Στο χέρι ή στο τραπέζι;

Σήμερα στην Αττική, ο καφές στο χέρι κυμαίνεται σήμερα από 1,90 έως 2,70 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα, την περιοχή και το κατάστημα εστίασης. Την ίδια στιγμή, ο καφές που σερβίρεται στο τραπέζι ξεκινά από τα 3,30 ευρώ και, πολύ συχνά αγγίζει τα 4,80.

«Δυστυχώς υπάρχει μια διαπιστωμένη μείωση της προσέλευσης στα καταστήματα που σερβίρουν τον καφέ σε σχέση με εκείνα που δουλεύουν με το μοντέλο του take away, αφού υπάρχει πλέον τεράστια διαφορά στον ΦΠΑ – 24% και 13% αντίστοιχα. Η δε συνεχόμενη αύξηση στην τιμή της πρώτης ύλης έχει απαλείψει κάθε σκέψη για απορρόφηση από τους ιδιοκτήτες, γι’ αυτό και έχουν προκληθεί οι αυξήσεις στην τελική τιμή» επισημαίνει ο Αναστάσιος Γιατράς, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Ο ίδιος προσθέτει: «Η δυσκολία της εξίσωσης έγκειται στο ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει μειωθεί, περιορίζουν την κατανάλωση στα απολύτως απαραίτητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του τζίρου και τη ζημία στα καταστήματα εστίασης. Ο τελικός καταναλωτής είναι ο μόνος που δεν ευθύνεται για αυτήν την ανισορροπία. Η τιμή του σερβιριζόμενου καφέ έχει αυξηθεί κατά 1 – 2,5 ευρώ τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο freddo espresso που από τα 3 ευρώ πλέον σε ορισμένα καταστήματα έχει φτάσει ακόμα και τα 5,50».

Οι καταναλωτές προβληματίζονται

Οσον αφορά τους καταναλωτές, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είπε πως η αυξημένη τιμή είναι κάτι που τους προβληματίζει. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναφέρουν πως προτιμούν να πίνουν τον πρώτο καφέ της ημέρας στο σπίτι και τον δεύτερο έξω, παραδέχονται ωστόσο πως αν η τιμή ανέβει κι άλλο, θα σκεφτούν σοβαρά να περιορίσουν την αγαπημένη τους συνήθεια. «Αν υπολογίσεις ότι ένας καφές την ημέρα στο χέρι, κοστίζει περίπου 2,20 ευρώ, τα περίπου 70 ευρώ τον μήνα δεν είναι αμελητέο ποσό!» λέει στα ΝΕΑ η 28χρονη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όπως τα παραθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Καφέ Αναστάσιος Γιαγκόγλου, παρατηρείται ήδη μετατόπιση του καταναλωτή από την καφετέρια στο σπίτι ή στο γραφείο. «Εχει παρατηρηθεί ο περιορισμός των εξόδων. Ο έλληνας καταναλωτής έπινε 2-3 καφέδες την ημέρα και αυτούς συνεχίζει να καταναλώνει. Αλλά σε διαφορετικό τόπο. Το 73% μας δηλώνει ότι είναι μία σταθερή συνήθεια που δεν υποκαθίσταται. Η κατανάλωση είναι σταθερή, έχει αλλάξει όμως ο τόπος και ο τρόπος κατανάλωσης. Δεν μας ευνοεί ωστόσο το φορολογικό περιβάλλον καθώς έχουμε έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος από το 2017 μας δημιουργεί προβλήματα και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή τουλάχιστον κατά 15-20%. Δυστυχώς, με τον φόρο δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι».

Κλιματική κρίση και κερδοσκοπία

Οι ειδικοί του κλάδου αποδίδουν την αύξηση της τιμής του καφέ στην κλιματική κρίση και τη μειωμένη παραγωγή της τελευταίας τριετίας, που οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων, σε αντιπαραβολή με την αύξηση της ζήτησης. «Η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης παραμένει επισφαλής και το παζλ συμπληρώνεται με την κερδοσκοπία δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα στην τιμή του καφέ» τονίζει ο Αν. Γιαγκόγλου. «Είναι άδικο να πληρώνει πανάκριβα τον καφέ ο Ελληνας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη. Κλιματική κρίση έχουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν συμβαίνει αυτό. Στην ίδια εταιρεία σουπερμάρκετ στην Κύπρο, η ίδια ποικιλία καφέ (τα 100 γρ.) πωλείται στα 3,90 ευρώ και στην Ελλάδα 5,85» επισημαίνει από την πλευρά του ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, επισημαίνοντας πως ίσως δεν ευθύνεται μόνο η κλιματική κρίση.