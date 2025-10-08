Την Παρασκευή που μας πέρασε, πάνω από 1 εκατ. Ελληνες έλαβαν ένα email από το υπουργείο Υγείας, με το οποίο ενημερώθηκαν για τη δωρεά οργάνων. Στόχος των αποστολέων ήταν να αυξηθούν οι δωρητές – και φυσικά οι μεταμοσχεύσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα φτάσουν σταδιακά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσων έχουν ΑΜΚΑ και άυλη συνταγογράφηση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ήδη από πέρυσι έχει παρατηρηθεί άνοδος του αριθμού των δοτών. Ηδη, δηλαδή, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που κέρδισαν τη ζωή τους χάρη σε κάποιον που υπερέβη τον δικό του πόνο για να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε συνανθρώπους του.

Ολοι γνωρίζουμε πως η δωρεά οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή αλτρουισμού και εθελοντικής προσφοράς. Είναι επίσης μια βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι γιατροί σε μια μεταμόσχευση, ένα από τα μικρά θαύματα που έχει κάνει πραγματικότητα η σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Η βάση των περίπου 350.000 δωρητών είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μεγαλώσει κι άλλο. Μια τέτοια τάση καταγράφηκε και το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Αρα, είναι στο χέρι του καθενός μας να συνεχιστεί.

Κατά καιρούς, έχουν γίνει πολλές απόπειρες να προσεγγίσουμε τον παραπάνω στόχο – και δυστυχώς έχουν υπάρξει αντιδράσεις από ορισμένους θεσμούς. Αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα πρέπει να πετύχει. Οχι μόνο επειδή η δωρεά οργάνων είναι πράξη ανθρωπισμού αλλά και γιατί έτσι θα καλλιεργηθεί ένα κοινό σύστημα αξιών και θα ενισχυθεί η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.