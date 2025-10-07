Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών στην Α’ Πειραιά. Αρα παίρνει την έδρα που άφησε ο Τσίπρας. Την παίρνει και την προσφέρει στο κόμμα που ανήκει σήμερα, τη Νέα Αριστερά. Επειδή οι σύντροφοι θα ξανακαταπιαστούν με το δίλημμα που τους απασχολεί σε κάθε αριστερή διάσπαση, να επισημάνω ότι τυπικά οι έδρες ανήκουν στους εκπροσώπους του έθνους, όχι στα κόμματα. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 2 του Συντάγματος, «οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Εθνος».

Συμμετοχή

«Τρία χρόνια τώρα, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει φέρει ακρίβεια, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει ούτε μια φορά. Είναι ο δεύτερος πιο αμέτοχος βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου μετά τον Κώστα Καραμανλή της περιόδου 2009-2023» παρατήρησε ο Παναγιώτης Δουδωνής. «Ως βουλευτής δεν έβγαλε ούτε μια ομιλία στη Βουλή» συμπλήρωσε. Οπότε, σωστά τα είπε ο Αλέξης πως η συμμετοχή του δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους τον εμπιστεύτηκαν.

Συνθήκες

Ο Γιώργος Καραμέρος περιμένει να ταξιδέψει «σε πιο όμορφες θάλασσες». Για την ακρίβεια, μόνο που δεν έγραψε επί λέξει στα σόσιαλ μίντια πως αναμένει ένα τσιπρικό νεύμα για να ανέβει στη βάρκα. «Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση» δήλωσε. Μεταξύ μας, βέβαια, υπάρχουν αρκετοί που δεν θα πόνταραν τα λεφτά τους πως πληροί τα κριτήρια που έχει θέσει ο επίδοξος αρχηγός κόμματος για τα μελλοντικά στελέχη του.

Θάλασσες

Εξίσου καυστικό ήταν και το σχόλιο της κυβέρνησης για την παραίτηση. «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι για ένα σωσίβιο, με capital controls, κλειστές τράπεζες και χρεωθήκαμε με πάνω από 100 αχρείαστα δισ. ευρώ» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στο μπρίφινγκ – θυμίζοντας τσιπρικές ατάκες από την Αγία Πετρούπολη τον Ιούνιο του 2015. Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον δεν έχει μάθει ακόμη ότι όλη η θάλασσα είναι μια ενέδρα, αφού η καταιγίδα μπορεί να μη φαίνεται αλλά καραδοκεί.