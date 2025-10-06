Από το ρετιρέ της Πρέμιερ Λιγκ απόλαυσε ο Μικέλ Αρτέτα την 177η νίκη του σε 300 αγώνες της Άρσεναλ. Με μια μεστή εμφάνιση οι Κανονιέρηδες νίκησαν με 2-0 τη Γουέστ Χαμ (σκόρερ Ράις, Σάκα) και προσπέρασαν τη Λίβερπουλ η οποία υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της με το ίδιο σκορ (2-1) και τον ίδιο τρόπο (γκολ στις καθυστερήσεις), αυτή τη φορά από την Τσέλσι.

Μόλις τρεις προπονητές έχουν πετύχει περισσότερες νίκες από τον Αρτέτα στα 300 πρώτα παιχνίδια τους στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Πρόκειται για τους Γκουαρντιόλα (219 με τη Μάντσεστερ Σίτι), Μουρίνιο (196 με την Τσέλσι) και τον Νταλγκλίς (185 με τη Λίβερπουλ). Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει πετύχει επίσης 177 νίκες με τη Λίβερπουλ.

«Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος. Είναι μεγάλο νούμερο γι’ αυτό εδώ το κλαμπ. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα το προπονητικό σταφ που βρίσκεται μαζί μου από την πρώτη μέρα και χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να κάνω τη δουλειά και δεύτερον να την απολαμβάνω. Ήθελα να το πανηγυρίσω με μια νίκη, και τα καταφέραμε», δήλωσε ο Αρτέτα για τη συμπλήρωση 300 αγώνων στον πάγκο της Αρσεναλ. Μελανό σημείο του αγώνα ήταν ο νέος τραυματισμός του Όντεγκαρντ στο γόνατο (σύνδεσμοι) που θα τον κρατήσει εκτός Εθνικής Νορβηγίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις της Opta, η Άρσεναλ είναι πλέον το νέο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου με 41,6% πιθανότητες έναντι 35,7% της Λίβερπουλ. Πριν από την έναρξη της φετινής Πρέμιερ Λιγκ οι Κόκκινοι είχαν προβάδισμα 28,5% έναντι 24,3% των Κανονιέρηδων.

Τα βάσανα του Σλοτ

Σλοτ στη Λίβερπουλ. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του ολλανδού προπονητή που ομάδα του υποχρεώνεται σε τρεις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι επίσης η πρώτη φορά μετά το 2014 (εποχή Μουρίνιο) που η Τσέλσι νικά σε δύο σερί αγώνες τη Λίβερπουλ, ενώ παρέμεινε αήττητη σε πέντε σερί ματς στην Πρέμιερ Λιγκ με αντίπαλο τους Κόκκινους για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1991-2003 (9 νίκες, 4 ισοπαλίες). Πριν από την ήττα από την Τσέλσι προηγήθηκαν οι ήττες από την Κρίσταλ Πάλας και τη Γαλατασαράι στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Λίβερπουλ σε συνδυασμό με τα σχεδόν 500 εκατ. ευρώ που έδωσε φέτος για μεταγραφές δίνουν την ευκαιρία στον Τύπο να περάσει στην αντεπίθεση. Πρώτα τοποθέτησε στο στόχαστρό του τον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος ωστόσο το Σάββατο δεν ξεκίνησε βασικός και όπως αποδείχτηκε το πρόβλημα δεν ήταν αυτός. Μετά την ήττα από την Τσέλσι η κριτική στράφηκε στον Μο Σαλάχ και τα απογοητευτικά του στατιστικά σε σχέση με πέρυσι, αλλά και τον Αλεξάντερ Ισάκ που μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιολογήσει τα 140 εκατ. ευρώ που πλήρωσε η Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει.

Το εντυπωσιακό είναι πως οι πρωταθλητές υποχρεώνονται σε ήττες με τον ίδιο μπρουτάλ τρόπο, γκολ στις καθυστερήσεις, που χρησιμοποιούσαν κι αυτοί στα έξι από τα επτά πρώτα παιχνίδια τους. Ο παίκτης που τους εκτέλεσε αυτή τη φορά ήταν ένας 18χρονος Βραζιλιάνος, ο Εστεβάο που είναι τόσο μικροκαμωμένος που μοιάζει σαν σπουργίτι στον αγωνιστικό χώρο.

Το επίσης ανησυχητικό για τη Λίβερπουλ είναι πως για πρώτη φορά φέτος είχαν μικρότερο ποσοστό κατοχής μπάλας από την αντίπαλό τους (47%).

Ο αρχηγός Φίρχιλ φαν Ντάικ καλεί τους παίκτες και τους φιλάθλους να μείνουν ενωμένοι, τόνισε πως η ήττα στο τελευταίο λεπτό τους πόνεσε πολύ, προειδοποίησε πως η χρονιά θα είναι δύσκολη και υπογράμμισε πως τα πάντα μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα.

Τα άλλα ματς

Με σκόρερ ποιον άλλον από τον Έρλινγκ Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 την Μπρέντφορντ πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το σκορ και πλησίασε στους τρεις βαθμούς την κορυφή.

Χωρίς νίκη παραμένει η Νότιγχαμ Φόρεστ επί ημερών Αγγελου Ποστέκογλου (επτά αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις). Αυτή τη φορά τα Tricky Trees ηττήθηκαν από τη Νιουκάστλ με 2-0 και βρίσκονται έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο πρώην επικεφαλής της PGMOL Κιθ Χάκετ θεωρεί πάντως πως η Φόρεστ αδικήθηκε από τη διαιτησία στο πρώτο γκολ που δέχτηκε καθώς είχε προηγηθεί φάουλ στον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ που δεν καταλογίστηκε.

Τις επόμενες ημέρες ο Ποστέκογλου θα συναντηθεί με την ηγεσία της Φόρεστ για να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι και βέβαια δεν πρέπει να αποκλειστεί η αντικατάστασή του.

Ύστερα από επτά αγωνιστικές δεν υπάρχει πλέον ομάδα χωρίς ήττα αφού η Κρίσταλ Πάλας λύγισε στην έδρα της Έβερτον (2-1).