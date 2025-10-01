Ο Σωκράτης Φάμελλος παραδέχθηκε χωρίς περιστροφές ότι ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (αφού, πολλά από αυτά που τους χώρισαν με τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πια). Ωστόσο, έσπευσε να υποστηρίξει ότι δεν είναι ο στρατηγικός στόχος του κόμματός του. «Είναι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο το προοδευτικό ψηφοδέλτιο», είπε. Εύλογη τοποθέτηση. Πρώτα φροντίζεις να εξασφαλίσεις την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και μετά ονειρεύεσαι τα έδρανα της μείζονος αντιπολίτευσης.

Συναισθήματα

Ποιον έχει μάλλον ενθουσιάσει η προοπτική της ίδρυσης ενός κόμματος από τον Τσίπρα; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alco, τους ψηφοφόρους του Κινήματος Δημοκρατίας. Στην ερώτηση τι συναισθήματα σας προκαλεί, το 78% αυτών απαντάει «θετικά», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι 54%. Παρότι το εύρημα ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον Στέφανο Κασσελάκη, το επισημαίνω. Ετσι κι αλλιώς, όταν κάποιος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, η ικανότητά του να επεξεργάζεται νέα δεδομένα είναι περιορισμένη.

Πρόσωπα

«Η ΝΔ είναι το κόμμα που υπηρετεί την πατρίδα και την παράταξη, με αυτή τη σειρά. Είναι υπεράνω προσώπων. Εάν χρειάζεται να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης να κληθεί», δήλωσε η Σοφία Βούλτεψη. Συνήθως, δεν βγαίνει εκτός γραμμής. Γι’ αυτό, αμέσως μετά ανέφερε ότι το κόμμα της είπε να μη συμπεριληφθεί στη λίστα των μαρτύρων που θα καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής στην παρούσα φάση. Η γαλάζια, κάνοντας αυτό το μάλλον κομψό αντάρτικο, επιχείρησε να εκφράσει δημόσια τη γνώμη που έχουν πολλοί στη γαλάζια ΚΟ για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

Πλατφόρμα

Το προμοτάρισμα του πακέτου της ΔΕΘ δεν έχει τελειώσει. Δεν αναφέρομαι σε όσα είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τρεις προσθήκες στα μέτρα, αλλά στην πλατφόρμα που ανακοίνωσε ότι θα λειτουργεί σε λίγες μέρες. Οι πολίτες θα μπορούν να βάζουν τα στοιχεία τους εκεί και να βλέπουν τι έχουν λαμβάνειν από τον Ιανουάριο του 2026. Πιθανότατα τα παραδείγματα τα οποία μοίρασαν αφειδώς οι κυβερνητικοί δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε, το έριξαν στο προσωποποιημένο μάρκετινγκ.