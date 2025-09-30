Υποθέτω ενθυμείσθε ότι εγκαίρως είχα ενημερώσει για το νέο σκάνδαλο που ανατέλλει στον αστερισμό της Δικαιοσύνης, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (καθότι η εγχώρια Δικαιοσύνη «περί άλλα τυρβάζει», όπως έγραφαν σε πολύ ωραία ελληνικά οι παλιοί δημοσιογράφοι, όταν ήθελαν να περιγράψουν την… μπάλα στην εξέδρα ή ακόμη χειρότερα στα… μνήματα!), και αφορά τα ψηφιακά υδρόμετρα. Αυτά που κοστίζουν στο εμπόριο 30-35 ευρώ, αλλά δήμαρχοι… κλεφτόπουλα, από κοινού με αετονύχηδες της αγοράς, τα χρέωναν (και τα χρεώνουν!!!) στους δήμους, και κατ’ επέκταση σε εμάς τα κορόιδα τους δημότες, 8 έως 10 φορές ακριβότερα!

Γιατί οκτώ ή δέκα φορές ακριβότερα; Δεν θέλω ανόητες ερωτήσεις. Υποτίθεται ότι απευθύνομαι σε νοήμονες έως και ευφυείς αναγνώστες: το «κατιτίς» του να πάρει ο καθένας ενδιάμεσος, από τη γνωστή αλυσίδα πολιτικής, πολιτικών, και τοπικής αυτοδιοίκησης, πάλι καλά να λέμε, που η προμήθεια έγινε 8 με 10 φορές ακριβότερα, κι όχι 20 ή 30!

Τέλος πάντων, η σχετική δικογραφία, όπως έγινε γνωστό από το εδώ γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται οσονούπω, και ναι, θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης. Διότι αυτά τα «εργαλεία του σατανά» τα έχουν προμηθευτεί (από δυο-τρεις εταιρείες που τα διαθέτουν και είναι καλές στο… μοίρασμα) οι μισοί δήμοι της χώρας.

…και το ύψος της απάτης

Μου λένε πως υπολογίζουν το κόστος της «δουλίτσας» 300 με 700 εκατομμύρια ευρώ, διότι κανείς δεν ξέρει επακριβώς πόσο είναι το ύψος της απάτης. Διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδυναμία ακριβούς υπολογισμού εξαιτίας της έκτασης του σκανδάλου, την οποία θεωρώ λογική! Μην μπερδεύετε, την αδυναμία θεωρώ λογική, όχι την έκταση του σκανδάλου. Να καταλάβετε, προσφάτως, καλός φίλος από νομό της Στερεάς Ελλάδας, μου έστειλε τη σύμβαση από μια προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών (με τα «χαρακτηριστικά» που προανέφερα), ενός μικρού δήμου της περιοχής, με ποσό που ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ!!

Δεν αναφέρω περισσότερα επ’ αυτού, διότι θα επανέλθω για μια διεξοδική παρουσίαση του θέματος. Μπορώ όμως να σημειώσω ότι το έργο «ψηφιακά υδρόμετρα» αποδεικνύει ότι η επόμενη μεγάλη φωλιά σκανδάλων που θα μας απασχολήσει οσονούπω είναι αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που λειτουργεί, όπως λειτουργεί, με την ανοχή της κυβέρνησης, η οποία δεν διανοείται να βάλει χέρι σε κανέναν – άλλωστε έρχονται και εκλογές, οπότε δεν είμαστε για τέτοια…

«Βροχή» εκατομμυρίων

Από όλα όσα δηλώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους αρχηγούς εκτός Βουλής κομμάτων, βουλευτές, υπουργούς κ.λπ., εκείνο που αξίζει κανείς να του ρίξει μια ματιά είναι το πόθεν έσχες του βουλευτή Σαράκη. Ο Σαράκης, που είχε εκλεγεί με την Ελληνική Λύση, αλλά τώρα δεν ανήκει στο κόμμα, διότι ο Βελόπουλος τον σούταρε κανονικά (όταν πληροφορήθηκε πόσα λεφτά είχε πάρει από τις ΗΠΑ, ως δικηγόρος των «κουκουλοφόρων» της Novartis), αποδεικνύεται ότι έλαβε τη μερίδα του λέοντος από τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, που εισέπραξε όλο το μαγαζάκι. Πάνω από 18 εκατ. ευρώ, δηλωμένα!

Εμείς είχαμε ακούσει ότι το «αντικείμενο» ήταν για όλους (δικηγόρους, κουκουλοφόρους και «υπηρετικό προσωπικό») κάπου 56 εκατομμύρια. Τώρα, ο άνθρωπος δηλώνει 18 εκατ. και είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Και να υποθέσουμε ότι οι κουκουλοφόροι Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη, λογικά πήραν από 6 εκατομμύρια – καθόλου άσχημα θα παρατηρήσω.

Οι πολιτικοί όμως που έστησαν τη σκευωρία κατά των 10 πολιτικών της ΝουΔου και του ΠΑΣΟΚ πήραν τίποτε για τον κόπο τους ή μπα, όχι;

Παίζουν την κολοκυθιά στο Σύνταγμα

Εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η ιστορία με τον απεργό της πλατείας Συντάγματος. Παίζουν την κολοκυθιά. Και η Δικαιοσύνη επίσης. Ο άλλος, ο πατέρας, θέλει – και είναι απολύτως σαφές πλέον γιατί το κάνει – και την τοξικολογική εξέταση των οστών του παιδιού του. Για ποιον λόγο επιμένουν να ΜΗΝ την αποδέχονται; Αυτός, όπως προαναφέρω, είναι ξεκάθαρο γιατί επιμένει. Εκείνοι γιατί αρνούνται; Επιβάλλεται, πιστεύω, άμεσα να προστεθεί στην εισαγγελική διάταξη της Εισαγγελίας της Λάρισας ότι θα πραγματοποιηθεί και τοξικολογική εξέταση στα οστά του παιδιού. Δεν μπορούν να το αρνηθούν στον πατέρα του.

Και κόντρα στις ανοησίες που αρχικά επεκαλείτο η κυβέρνηση, ότι θα καθυστερήσει τάχα μου η δίκη αν υπάρξει και τοξικολογική εξέταση των οστών του Ρούτσι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα καθυστερήσει καμία δίκη. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει κανονικά, και να προσδιοριστεί ακόμη και η έναρξη της δίκης. Αν (λέμε αν…) προκύψει κάποιο νέο στοιχείο από την τοξικολογική εξέταση των οστών του παιδιού, το νέο ή τα νέα στοιχεία, μπορούν να προσκομιστούν στο δικαστήριο, και να συνεκτιμηθούν μαζί με τα υπόλοιπα.

Φόβος ή επιχείρηση αποπροσανατολισμού;

Κι επειδή η λέξη που κάνει τζιιιιζ και κανείς δεν την προφέρει, είναι η λέξη «ξυλόλιο», έχω να αναφέρω και το εξής: ακόμη κι αν εντοπιστεί η ουσία αυτή στα οστά του Ν. Ρούτσι, τι το τόσο τρομερό θα σημαίνει αυτό; Τα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας είχαν χίλια δυο υλικά, στα καθίσματα, τους τοίχους, την οροφή. Αν βρεθεί αυτό το άτιμο «ξυλόλιο» σε ένα ή περισσότερα οστά του παιδιού, επειδή στο βαγόνι που αποτεφρώθηκε υπήρχε και ένα τέτοιο υλικό, αυτό σε τι κάνει ευάλωτη την πρόταση του ανακριτή; Εχετε να κρύψετε κάτι, ρε παιδιά, για να το πω πιο ωμά; Η κυβέρνηση επικαλείται δέκα πορίσματα τα οποία διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε παράνομο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία, και η ανάκριση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση αυτά τα πορίσματα, ότι δεν υπήρξε αυτό το εύφλεκτο υλικό στους συρμούς της αμαξοστοιχίας. Ωραία; Σε τι θα αλλάξει αυτή η παραδοχή μετά την τοξικολογική εξέταση των οστών του Ρούτσι; Εγώ νομίζω σε τίποτε. Αρα; Γιατί αφήνεται αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας, να συνεχίζει μια απεργία η οποία στην πραγματικότητα αφορά ένα θέμα, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να απασχολεί την κοινωνία;

Εκτός πια, κι αν όλο αυτό, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία επιχείρηση αποπροσανατολισμού της κυβέρνησης, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη βεβαιωμένη εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και του Μεγάρου Μαξίμου. Ετσι, ναι, το καταλαβαίνω…

Αλλά δεν ακούγεται τρελό, να συμβαίνει αυτό;

Προσοχή στο Διαδίκτυο

Εστειλαν και σε εμένα αυτή την ιστορία με την υποτιθέμενη fake φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη με το ζεύγος Τραμπ στη δεξίωση της Νέας Υόρκης. Ο τύπος που μου την έστειλε, ισχυριζόταν ότι η φωτογραφία είναι πλαστή – για την ακρίβεια είναι μια φωτογραφία από τη συνάντηση που είχαν τα δύο ζευγάρια κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ το 2020. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε ποτέ κοινή φωτογραφία, άρα ο Τραμπ εξακολουθεί να αγνοεί τον δικό μας. Μάλιστα, ο (άγνωστός μου) αυτός «κύριος» με προέτρεπε να πιστοποιήσω το αληθές της καταγγελίας του, στο wikipedia commons, όπου υπό τα στοιχεία President Donald Trump meets the Prime Minister of Hellenic Republic Kyriakos Mitsotakis (ο Πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη), υπάρχει η σχετική φωτογραφία. Μπήκα στον πειρασμό, ομολογώ. Δεν υπήρχε (και δεν υπάρχει) καμία τέτοια φωτογραφία. Υπάρχουν άλλες από τη συνάντηση των δύο ζευγαριών, αλλά όχι η συγκεκριμένη, πολύ απλά γιατί όπως θα διαπιστώσει κανείς επισκεπτόμενος τη συγκεκριμένη σελίδα, είναι εμφανέστατη η διαφορά σε όλα. Και όχι μόνο στα ντυσίματα.

Επιμύθιο: χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε ό,τι κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο. Υπάρχει πολλή και μεγάλη μούφα εκεί μέσα…