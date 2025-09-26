Το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο του ντέρμπι, αν δεν έπεφτε στην περίπτωση ενός κακού διαιτητή (Ντενίζ Αϊτεκίν) και ενός χειρότερου VARίστα (Γκίντερ Περλ). Και το απόγευμα της Τετάρτης στην Τρίπολη, ο πολυτιμότερος της νίκης επί του Αστέρα αν πλάι του δεν πάρκαρε ο οδοστρωτήρας Μεχντί Ταρέμι. Μεταξύ μας, βεβαίως; Δεν είναι απλά μια εβδομάδα. Ετσι του πάει από την αρχή του Ρεμί Καμπελά στον Ολυμπιακό. Ο πολύπειρος Κορσικανός όμως δεν το βάζει κάτω. Και σε αυτό το επίπεδο η υπομονή και η επιμονή – εννέα φορές στις δέκα – στο τέλος δικαιώνονται.

Ναι, πραγματικά η ιστορία του 35χρονου σε φόντο ερυθρόλευκο αν και ακόμη στις πρώτες σελίδες της, φλερτάρει με σενάριο για ντοκιμαντέρ. Αποβλήθηκε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου καλοκαιρινού φιλικού με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί στην πρεμιέρα της Super League! Στο ίδιο παιχνίδι ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα που τον έβγαλε νοκάουτ για σχεδόν δύο εβδομάδες. Και όταν ήρθε η ώρα της πρώτης σοβαρής απόφασης του προπονητή; Ο πολύπειρος άσος πληροφορήθηκε ότι το όνομά του δεν χώρεσε στην ευρωπαϊκή λίστα του club για το Champions League. Παρά ταύτα τίποτα από τα παραπάνω δεν τον πτόησε. Και αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ.

Τα καλύτερα

Λέει τα καλύτερα λόγια ο Βάσκος για τον 35χρονο μεσοεπιθετικό. Για την προσπάθεια που καταβάλει σε κάθε προπόνηση. Για τον επαγγελματισμό και τη νοοτροπία του. Εξού και το γεγονός ότι τον εμπιστεύεται. To ματς στην Τρίπολη, ήταν το τρίτο σερί «εγχώριο» που τον βρήκε στους πρώτους έντεκα. Επαιξε 68΄ με τον Πανσερραϊκό (5-0) και μάλιστα έγραψε και την πρώτη του ασίστ. Εμεινε ως το 80′ στο χορτάρι με τον Παναθηναϊκό. Και προχθές αγωνίστηκε ως το 65΄ έχοντας εκείνη τη μαγική μπαλιά στον Πνευμονίδη για τη δημιουργία του 2-0 στο 18΄. Απαραίτητη σημείωση: Ειδικά αυτές οι πάσες με την μπάλα να περνά από το μάτι της βελόνας ήταν πάντα το σήμα κατατεθέν του. Οι «γωνίες» που μπορεί να δει στο γήπεδο.

Σαν Βαλμπουενά

Υπέγραψε από τον Μάη ο Καμπελά στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Λιλ. Και ήρθε έχοντας κατά νου το success story του καλού του φίλου Ματιέ Βαλμπουενά στα ίδια χρώματα. Στα 35 του έπιασε λιμάνι και ο «Αστερίξ» το 2019 και έγινε θρύλος (150 συμμ., 18 γκολ, 43 ασίστ). Καμιά φορά όμως στο ποδόσφαιρο τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις. Και εκεί είναι που έχει σημασία να μπορείς να βρεις τον τρόπο, για να δημιουργήσεις πεδίο δεύτερης ευκαιρίας. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι αν ο προπονητής είχε την υποχρέωση να φτιάξει ξανά σήμερα την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του, τότε θα επέλεγε σε αυτή τον έμπειρο μεσοεπιθετικό. Διότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες ο Καμπελά κάνει μόνο βήματα προς τα εμπρός.

«Θα χάσουμε…»

Και μιας και ο λόγος για τον 64χρονο Βάσκο; Οι δηλώσεις του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήδη συζητήθηκαν. Δεν ακούς άλλωστε κάθε μέρα από προπονητή του Ολυμπιακού πριν από μια τέτοια παρτίδα πως «αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι». «Σίγουρα ο Λεβαδειακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Εχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ηρθαν ισόπαλοι με τον Παναθηναϊκό και έχουν χάσει μόνο από την ΑΕΚ. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουμε το παιχνίδι» έστειλε μήνυμα. Λιτό και κατανοητό.

Ζέλσον και Ροντινέι

Τι άλλο είπε ο κόουτς; Πως ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ροντινέι – σε αντίθεση με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ και τον Λορέντσο Σιπιόνι – προπονήθηκαν με την ομάδα και αν το επαναλάβουν και σήμερα θα είναι υποψήφιοι για την αποστολή. Και ότι είναι τέτοιο το πρόγραμμα της εβδομάδας με αγώνες Κυριακή – Τετάρτη – Σάββατο που αναπόφευκτα δεν υπάρχει χρόνος αποκατάστασης. Αρα και πάλι θα χρειαστεί να παίξει το χαρτί των αλλαγών: «Είναι πολύ φυσιολογικό σε μια ομάδα με τόσο πολλούς παίκτες και με συνεχόμενα παιχνίδια να κάνουμε αλλαγές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν έρθει η ευκαιρία μας ώστε να την εκμεταλλευτούμε. Δεν μπορούμε να μένουμε στο ότι κάποιος δεν έχει πολύ αγωνιστικό χρόνο, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Ολοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους και πρέπει να τις εκμεταλλευτούν όταν τις έχουν».

Ετοιμο και το 14ο sold out

Το σχεδόν σίγουρο για το αυριανό πάντως είναι η συνέχιση αυτού του απίθανου ρεκόρ που δημιουργεί από παιχνίδι σε παιχνίδι το ερυθρόλευκο κοινό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ετοιμο είναι το 14ο sold out στη σειρά. Απομένουν προς διάθεση μόλις 1.500 εισιτήρια. Αριθμός που ενισχύει την πεποίθηση ότι το σερί θα διατηρηθεί στο φαληρικό γήπεδο. Και είναι «παράγοντας» για τέτοια ματς ο κόσμος του Ολυμπιακού. Είναι «ειδική συνθήκη» για κάθε φιλοξενούμενο τύπου… Λεβαδειακού να ανταπεξέλθει στον ρυθμό που δίνει η κερκίδα. Ενίοτε και στον τρόπο που κάνει το χορτάρι να «κατηφορίζει». Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Ιnternet.