Ολοκλήρωσε η Intralot την τιμολόγηση δύο εκδόσεων υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ, αυξημένου από τα αρχικά 850 εκατ. ευρώ λόγω ισχυρής ζήτησης.

Η πρώτη έκδοση αφορά 600 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 6,75% και λήξη το 2031, ενώ η δεύτερη 300 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR +4,5% και ίδια λήξη.

Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική αξία τους και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της. Καθώς υπήρξε σημαντική ζήτηση, το συνολικό ποσό των ομολογιών που προσφέρθηκαν αυξήθηκε στα €900 εκατ. από το προηγουμένως ανακοινωθέν ποσό των €850 εκατ.