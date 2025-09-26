Οριακά κατά 0,9% υποχώρησε η συνολική κατανάλωση το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, διατηρούμενη σε υψηλά επίπεδα, παρά την ομαλοποίηση των κλιματικών συνθηκών σε αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2024, δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες και συνήθειες οι οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός (-0,7%), διαμορφούμενος σε €173,3 εκατ. Τα έσοδα από ύδρευση υποχώρησαν οριακά (-1,2%), ενώ τα έσοδα αποχέτευσης σημείωσαν αύξηση (+1,8%).