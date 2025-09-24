Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο Κώστας Τσιάρας, για να παραστεί στο Συμβούλιο υπουργών Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Πληροφορούμαι δε από βρυξελλιώτη κατάσκοπο της στήλης ότι συνοδευόταν από τον Αντώνη Φιλιππή, τον νέο γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου, ο οποίος έχει ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης που έχει υποβάλει η κυβέρνηση στην Κομισιόν για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων. Θυμίζω ότι το Politico αποκάλυψε προ ημερών ότι η γενική διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν, η DG AGRI, απέρριψε το κυβερνητικό σχέδιο δίνοντάς της μια μικρή παράταση για να το τροποποιήσει, ειδάλλως θα μπλοκάρει τις πληρωμές προς τους αγρότες. Ο Τσιάρας αρχικά έκανε λόγο για «παρανόηση». Αλλά χθες άλλαξε ύφος, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό εντός της παράτασης, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι καταβολές της ΚΑΠ. Κοινώς, κάνουν σπριντ για να γλιτώσουν τις επιδοτήσεις, με την Κομισιόν να τους δίνει χρόνο το πολύ ως τις αρχές Νοεμβρίου. Μετά το χθεσινό Συμβούλιο υπουργών, μαθαίνω ότι, μαζί με τον Φιλιππή, είχαν σχετική συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο, Κριστόφ Χάνσεν.

Το «δράμα» του Μυλωνάκη

Ενα από τα ερωτήματα που προκύπτουν τώρα που ξεκινάνε οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (θα διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 15) είναι αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία της «γαλάζιας» πλειοψηφίας στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί στην Εξεταστική ως μάρτυρας ο παραιτηθείς υφυπουργός Χρήστος Μπουκώρος – εκτός, βεβαίως, από τους «Χασάπη», «Φραπέ» και τα άλλα παιδιά. Θυμίζω ότι η όλη ιστορία της καταγγελλόμενης από την αντιπολίτευση εμπλοκής του Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση προέκυψε από δήλωση του Μπουκώρου τον περασμένο Ιούνιο. Οταν, ερωτηθείς εάν γνώριζε ότι παρακολουθούνταν στο πλαίσιο της έρευνας, απάντησε – επί λέξει – «το είχα μάθει από κυβερνητικά στελέχη, εδώ και 16 μήνες, δεν είναι καινούργια υπόθεση». Πολλά δημοσιεύματα κατονόμασαν τότε τον Μυλωνάκη χωρίς να ακολουθήσει διάψευση. Θα τον κατονομάσει και ο Μπουκώρος στην Εξεταστική, αν κληθεί; Μαθαίνω πως όχι. Συγκεκριμένα, η εισήγηση που προωθούν κάποιοι «γαλάζιοι» είναι να πάει ο πρώην υφυπουργός ως μάρτυρας προκειμένου να αποσυνδέσει τον Μυλωνάκη από την υπόθεση, να κλείσει τυχόν «παρανοήσεις» και να πέσουν οι τόνοι. Για το τελευταίο αμφιβάλλω.

Ξεκινά (ξανά) η δίκη για τις υποκλοπές

Σήμερα το πρωί ξεκινάει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, με κατηγορουμένους τον Γιάννη Λαβράνο, τον Φέλιξ Μπίτζιο, τον Ταλ Ντίλιαν και τη Σάρα Χαμού, μετόχους της εταιρείας Intellexa, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator. Επισημαίνω ότι η μόνη ποινική δίωξη που αντιμετωπίζουν και που έχει ασκηθεί για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, έπειτα από έρευνα δύο ολόκληρων ετών, αφορά το πλημμέλημα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, παρότι φέρονται να στοχοποίησαν και ανώτατους δικαστικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ στην έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (συνταξιούχου σήμερα) Αχιλλέα Ζήση δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν αξιωματούχοι και υπουργοί που απεδείχθη (από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) πως ήταν θύματα της στοχοποίησης με το παράνομο λογισμικό. Το μόνο πολιτικό πρόσωπο στόχος του λογισμικού που αναμένεται να καταθέσει στο δικαστήριο είναι και ο μόνος που έχει κινηθεί δικαστικά, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να είναι μάλιστα από τους πρώτους μάρτυρες (αν όχι ο πρώτος) που θα κληθούν στην ακροαματική διαδικασία, όπου εκπροσωπείται νομικά από τον ποινικολόγο και τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη.

Ψηφιακή θωράκιση για το Μαξίμου

Επί τη ευκαιρία των συνειρμών που μου προκαλεί αυτή η υπόθεση, πρόσεξα ότι το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να… θωρακιστεί. Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, εντάχθηκε στο «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025» το έργο της δημιουργίας ενός σύγχρονου εργαστηρίου TEMPEST, με κόστος ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (το πολύκροτο από την υπόθεση των υποκλοπών ΚΕΤΥΑΚ) με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του στο τέλος του 2026. Τι είναι όμως το TEMPEST; Πρόκειται για ένα σύστημα από εξειδικευμένα μηχανήματα και λογισμικό και θα αποτελέσει την «ασπίδα» του Μαξίμου στην υποκλοπή πληροφοριών μέσω ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, αυτών που εκπέμπονται από κάθε ηλεκτρονική συσκευή (από υπολογιστή έως δίκτυο επικοινωνίας) και τα οποία εκμεταλλεύονται διάφορα συστήματα κατασκοπείας.