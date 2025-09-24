Την επέκταση της απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και σε νέες τουριστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύ στεγαστικό πρόβλημα – πέραν των γνωστών τριών δημοτικών διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας – εξετάζει η κυβέρνηση, όπως άλλωστε προανήγγειλε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο των σεναρίων που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία σε σχέση με την επέκταση της απαγόρευσης για νέα Airbnb, φέρονται να βρίσκονται περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Σαντορίνης, της Πάρου και της Χαλκιδικής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει ανακοινωθεί επισήμως και θα ισχύσει με βεβαιότητα είναι η παράταση έως τα τέλη του 2026 της απαγόρευσης ένταξης στο σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης νέων ακινήτων στο 1ο, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας.

Επίσης, από την ερχόμενη Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 ξεκινούν και οι έλεγχοι ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων τύπου Airbnb, καθώς τίθενται σε ισχύ ήδη νομοθετημένοι αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή χιλιάδων emails στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, προειδοποιώντας για τα νέα δεδομένα, τους επιτόπιους ελέγχους που έρχονται και τα πρόστιμα-φωτιά που προβλέπονται για τους παραβάτες.

Οι νέες προδιαγραφές

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ακίνητα που διατίθενται βραχυχρόνια θα πρέπει υποχρεωτικά:

Να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα.

Να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής.

Να κατέχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας-απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η τήρηση των προδιαγραφών θα διαπιστώνεται με αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους από κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν για να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή ελέγχου με αναλυτικά στοιχεία για τον υπάλληλο και τον ελεγχόμενο. Οταν συμμετέχει και η ΑΑΔΕ, εκδίδεται ξεχωριστή εντολή φορολογικού ελέγχου.

Πρόστιμα-φωτιά

Οσοι αρνηθούν την είσοδο στο ακίνητο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν μέσα σε έναν χρόνο από την πρώτη κύρωση διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Στην περίπτωση επόμενης ίδιας παράβασης, η ποινή εκτοξεύεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Στο κέντρο της Αθήνας

Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων παρατείνεται έως και το τέλος του 2026, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλες περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική μείωση της προσφοράς μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου ισχύει για ακόμα ένα έτος το «φρένο» σε νέα Airbnb είναι: