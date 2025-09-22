Silver Alert: Αναζητείται σέρβος ποδοσφαιριστής με ύψος 1,81μ., υπέρβαρος. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε κιτρινόμαυρη φανέλα με τον δικέφαλο στο στήθος.

Τρία παιχνίδια στη Σούπερ Λιγκ, μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ. Η μεγαλομανία της ΑΕΚ που θέλει να συνεργάζεται με δήθεν σπουδαίους άσους φόρτωσε το ρόστερ της με έναν νέο Μαρσιάλ και το ταμείο της με 2,5+ εκατ. ευρώ. Ο Λούκα Γιόβιτς δεν είναι ακριβώς εξαφανισμένος αλλά τείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Οταν ο ακριβότερός σου επιθετικός, με εμπειρίες από τη Ρεάλ και τη Μίλαν δεν κατορθώνει να πετύχει ένα γκολ στη «μικρή» Σούπερ Λιγκ στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Το χθεσινό παιχνίδι στη Λάρισα ήταν το πρώτο στο οποίο αγωνίστηκε 90λεπτο, τύποις βέβαια γιατί από το 75ο λεπτό περπατούσε. Η ιδρωμένη φανέλα είχε κολλήσει στο σώμα του αποκαλύπτοντας τα περιττά κιλά. Ο φροντιστής της ΑΕΚ τον εξέθεσε γιατί έπρεπε να του δώσει τουλάχιστον ένα νούμερο μεγαλύτερη.

Ο Σέρβος είχε μηδέν σουτ στην αντίπαλη εστία, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είχε και 4/5 επιτυχημένες ντρίμπλες. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό τα xG ήταν μόλις 0,10, είχε ένα σουτ εκτός εστίας και το ποσοστό των σωστών μεταβιβάσεων ήταν στο χαμηλό 64%.

Με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν επίσης εξαφανισμένος. Στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε τα xG ήταν 0,14 και είχε ξανά ένα σουτ στο ενεργητικό του. Η ακρίβεια στις πάσες του στο τελευταίο τρίτο του αγωνιστικού χώρου κυμάνθηκε στο απογοητευτικό 33% (1/3), οι κερδισμένες εναέριες μονομαχίες του ήταν στο 25% (1/4) και στο έδαφος 33% (1/3).

Με τέτοια στατιστικά είναι φυσικό να αρχίζουν να ζώνουν φίδια τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς τείνει να γίνει ένας νέος Μαρσιάλ, τόσο στις αποδοχές όσο και στην απόδοση. Το πρόβλημα στην περίπτωσή του είναι πως μιλά την ίδια γλώσσα με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος θα προσπαθήσει να τον στηρίξει με κάθε τρόπο, γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους της ομάδας.

Οι υπέρμαχοι του Γιόβιτς θα βρουν ξανά πολλά επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν την εξαφάνιση του Λούκα. Θα πουν πως δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό, πως έχει καλή παρουσία και μάχεται αλλά είναι άτυχος, ότι βγάζει ποιότητα και άλλες τέτοιες μπαρούφες. Αν δεν βρεθεί σύντομα ο τρόπος ο Γιόβιτς να ξαναγίνει κανονικός ποδοσφαιριστής η ΑΕΚ θα έχει μεγάλο πρόβλημα.