Η αναπαραγωγή των δεσποζόμενων ζώων δεν είναι απλή υπόθεση. Ο νόμος 4830/2021 θέτει αυστηρούς περιορισμούς — αλλά πολλοί ιδιοκτήτες δεν το γνωρίζουν. Δες τι πρέπει να ξέρεις πριν πάρεις την απόφαση.

1. Μπορεί να γεννήσει μόνο μία φορά

Ο νόμος επιτρέπει μία γέννα στη ζωή του ζώου, και όχι παραπάνω.

2. Χρειάζεται άδεια από τον δήμο

Πριν από οποιαδήποτε γέννα, πρέπει να πάρεις άδεια από την πενταμελή επιτροπή του δήμου σου.

3. Πρόστιμο για παράνομη γέννα

Οι γέννες χωρίς άδεια θεωρούνται παράνομες και επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€.

4. Σκέψου την ευζωία του ζώου

Η αναπαραγωγή φέρνει ρίσκα για τη μητέρα και τα μικρά, ειδικά αν δεν υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.

5. Κόστος και ευθύνη για τα κουτάβια ή τα γατάκια

Η φροντίδα των νεογνών απαιτεί χρόνο, χώρο και χρήμα. Μην υποτιμάς τη δέσμευση.

+1. Εναλλακτική: Στείρωση/Καστράρισμα

Η στείρωση ή ο καστραρισμός είναι ασφαλής τρόπος να προληφθούν ανεπιθύμητες γέννες και να συμβάλεις στη μείωση των αδέσποτων.

Πριν αποφασίσεις, ενημερώσου πλήρως για τη νομοθεσία και τη φροντίδα που απαιτεί η αναπαραγωγή. Το καλό του ζώου και η νομιμότητα είναι πάνω από όλα.