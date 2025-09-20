Επικύρωσε και επισήμως πια η αμερικανική Γερουσία τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η ψηφοφορία για την επικύρωσή της έγινε με τη διαδικασία – εξπρές της απλής πλειοψηφίας στην οποία προχώρησαν οι Ρεπουμπλικανοί, με στόχο να επιταχύνουν την έγκριση 48 κυβερνητικών διορισμών που είχαν καθυστερήσει εδώ και μήνες εξαιτίας της απουσίας διακομματικής συναίνεσης στην αμερικανική Βουλή. Το μόνο που απομένει, άρα, είναι να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ το επίσημο διάταγμα του διορισμού της και μετά θα ακολουθήσει η ορκωμοσία της. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα πρέπει να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναλάβει και τυπικά τα νέα καθήκοντά της στην αμερικανική πρεσβεία.

«Η μεγαλύτερη τιμή»

Στη δήλωσή της μετά την ψηφοφορία, η Γκίλφοϊλ ανέφερε πως είναι «εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», τονίζοντας πως η θέση αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. «Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου», συνέχισε, «τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως πρεσβευτής, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Τα πρώτα συγχαρητήρια

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του διορισμού της, πρόσεξα ποιοι ήταν οι δύο πρώτοι υπουργοί της κυβέρνησης που έσπευσαν να τη συγχαρούν δημόσια μέσω Twitter. Ο ένας ήταν ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέβασε και μια κοινή φωτογραφία τους, επαινώντας τη «σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητά» της. Ο δεύτερος ήταν ο Θάνος Πλεύρης που της έγραψε «θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε μαζί σας σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, για την οποία μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και θέσεις».

Κομισιόν: προειδοποίηση για τις επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανήλθε το Politico, δημοσιεύοντας επιστολή της Κομισιόν με την οποία προειδοποιεί ότι οι αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν τις καταβολές των κοινοτικών επιδοτήσεων, εάν δεν έχει κατατεθεί έως τις 2 Οκτωβρίου ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης για τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσουν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης. Η κυβέρνηση είχε καταθέσει, θυμίζω, σχέδιο για την «απορρόφηση» του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Το Politico αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η DG AGRI στο κοινοτικό λανγκάζ) σε επιστολή που έστειλε στην κυβέρνηση ανέφερε ότι «το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν είναι επαρκές για να διορθώσει τις ελλείψεις και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις», ζητώντας να το τροποποιήσει και να το ενισχύσει. Η δε προειδοποίηση είναι σαφής: «Υπενθυμίζεται ότι, εάν ένα κράτος – μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών ή των ενδιάμεσων πληρωμών».

Η περίοδος χάριτος

Τι λέει, όμως, η κυβέρνηση; Ο Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας των επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για «μεγάλη παρανόηση». «Το περιθώριο έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου», είπε, «και πήραμε παράταση έξι μηνών, διότι έχει προκύψει η πολιτική απόφαση μεταφοράς – ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά τα βήματα». Οι δικές μου πληροφορίες λένε πως η προθεσμία… χάριτος που δίνει η Κομισιόν είναι ως τις 2 Νοεμβρίου. Αν ως τότε δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, οι καταβολές θα κινδυνεύσουν.

Παίζουμε καθυστερήσεις

Να θυμίσω, ωστόσο, ότι η ιστορία του σχεδίου αυτού κρατάει ήδη κάποιους μήνες. Από τον περασμένο Ιούνιο έχει ανακοινωθεί η απόφαση της «απορρόφησης» του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και, για τον σκοπό αυτό, είχε ταξιδέψει ο Κωστής Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες προκειμένου να ενημερώσει και να δώσει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις στον αρμόδιο επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν. Ο Χάνσεν τότε, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα αρμοδίως, είχε ήδη καταθέσει στην κυβέρνηση έγγραφο με 54 παρατηρήσεις της DG AGRI για να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης, ενώ είχαν γίνει και επικοινωνίες τεχνικών κλιμακίων της Ελλάδας και της Κομισιόν για να συνεργαστούν σχετικά. Εναν μήνα μετά, ο Χατζηδάκης ενημέρωσε τη Βουλή ότι η Κομισιόν είναι ενήμερη «για τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για ταχεία απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπογραμμίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία, διοικητική τεχνογνωσία και επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής Αρχής», τονίζοντας μάλιστα ότι είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της ΕΕ. Αργότερα ακούγαμε ότι η Κομισιόν έχει κάνει δεκτό το κυβερνητικό σχέδιο. Τώρα, το πώς φτάσαμε στα μέσα Σεπτέμβρη να ζητάμε παρατάσεις είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί…

Σύννεφα πάνω από τα Ιεροσόλυμα

Προβληματισμός, τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, έχει προκληθεί από τη δραστηριότητα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, ο οποίος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη τις ημέρες που έλειπε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είχε προσωπική συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μάλιστα, με αφορμή τη συνάντηση, ο τούρκος πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία και εμφανίστηκε ως… εγγυητής των χριστιανικών ιδρυμάτων και κοινοτήτων στην Ιερουσαλήμ. Κι ενώ το συμβάν φαινόταν να προσπερνιέται προς στιγμήν, ο Ιεροσολύμων δεν σταμάτησε εκεί. Ταξίδεψε και στο Καζακστάν, όπου, στο περιθώριο ενός θρησκευτικού συνεδρίου, συναντήθηκε και φωτογραφίστηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. Δηλαδή τον δεδηλωμένο «αντίπαλο» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του προκαθημένου Βαρθολομαίου προσωπικά. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Κύριλλος λειτουργεί και ως «ταραχοποιός» στην Αίγυπτο, με την εισπήδηση που κάνει απροκάλυπτα στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ισως ακόμα και αυτά, πάντως, να περνούσαν λιγότερο ενοχλητικά εάν δεν είχε προηγηθεί η φημολογία περί αρνητικής εμπλοκής των Ιεροσολύμων στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα του Σινά. Μαζεύτηκαν πολλά σύννεφα πλέον…