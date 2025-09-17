Καυστικά σχόλια εξ αριστερών και εκ δεξιών και το μήνυμα περί «διεύρυνσης» που προσπαθεί να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύουν την προσχώρηση στη ΝΔ του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και άλλοτε διεκδικητή (2015, 2021) της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη Ανδρέα Λοβέρδου. Ο ίδιος βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη γνωστή φωτογραφία επισημοποίησης της ένταξής του στο κυβερνών κόμμα με άλλα τέσσερα πρόσωπα: οι Γιάννης Βούρος, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτης Κόνσουλας και Μαρία Μηλίνη συμφώνησαν συζητώντας με τον Μητσοτάκη και τον Λοβέρδο ότι «βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα». Πρόκειται για στελέχη του κόμματος «Δημοκράτες» που ίδρυσε ο Λοβέρδος το 2024, χωρίς τελικά να πιάσει στην ευρωκάλπη το όριο του 3% (πήρε περίπου 57.500 ψήφους, ποσοστό 1,45%). Είχαν προηγηθεί η μη εκλογή του στον Βόρειο Τομέα στις εθνικές εκλογές του 2023 και η παραίτησή του από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από μέλος, επισφραγίζοντας τη ρήξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ραντεβού

Οι εξελίξεις ωρίμασαν το καλοκαίρι: με μυστικό ραντεβού Μητσοτάκη – Λοβέρδου, με προαναγγελίες του Λοβέρδου για το φθινοπωρινό πολιτικό βήμα του και με δρομολογημένη τη διαδικασία διάλυσης των «Δημοκρατών» στον Αρειο Πάγο. Εξού και αρκετοί δεν αιφνιδιάστηκαν, σχολιάζοντας ταυτόχρονα την ταύτιση θέσεων στα «μεγάλα» της τελευταίας περιόδου: για την παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή για τα Τέμπη ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι «νομικά, η πρόταση της πλειοψηφίας ήταν αρτιότερη», για τον Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας εκτιμούσε ότι «είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αξιόπιστη αντίθεση» κ.ο.κ. Ο Λοβέρδος, όπως έχει συμφωνηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα δώσει τη μάχη επανεισόδου στη Βουλή από τον Νότιο Τομέα – μια περιφέρεια με σκληρό νεοδημοκρατικό ανταγωνισμό αφού δυνατά ονόματα είτε εκλέγονται (όπως ο Νίκος Δένδιας) είτε αναμένεται να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια (όπως ο Σταύρος Παπασταύρου).

Ο Μητσοτάκης, σε συνέχεια της αποστροφής του από τη ΔΕΘ ότι δεν στέκεται στις «ετικέτες» Κέντρου, Δεξιάς και Κεντροδεξιάς, πρόταξε τις «ανοιχτές πόρτες» της ΝΔ. Θέλησε να δείξει ότι στο δύσκολο για την κυβέρνηση πολιτικό περιβάλλον δεν εγκαταλείπει τη λογική ούτε της «διεύρυνσης» – τη θεωρούσε απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας και προ του 2019 – ούτε της «πρακτικής» Κεντροδεξιάς, παρότι στη δεύτερη τετραετία έχει αποδειχθεί απαιτητικό το στοίχημα να συμβιβάσει την κεντρώα στρατηγική με τη διατήρηση της παραδοσιακής γαλάζιας βάσης. «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα» είπε χθες «ενώνουμε τις προσπάθειές μας (…) Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα».

Πολιτικά μηνύματα επιχείρησε και από το επενδυτικό συνέδριο Athens International Investors Summit: «Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη», είπε και, προσδιορίζοντας τον «κύριο λόγο» που θέλει να διεκδικήσει τρίτη θητεία, σημείωσε ότι «δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες (…) ότι αυτό που έχουμε πετύχει θα συνεχιστεί».

Σε επίπεδο στελεχών της ΝΔ δεν καταγράφονται ακόμα οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει σε προηγούμενα κεντροαριστερά «ανοίγματα» του Μητσοτάκη (αυτά που οδήγησαν σε κυβερνητικά πόστα στελέχη εκτός ΝΔ), όμως βουλευτές σχολιάζουν με νόημα «καλοδεχούμενος, εφόσον κάποιος προσχωρεί και στην ιδεολογία μας», κρίνοντας αρχικά θετικά την αποστροφή του Λοβέρδου «με τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα». Σε επίπεδο ψηφοφόρων της συντηρητικής πτέρυγας διαπιστώνονται γκρίνιες, ενώ από το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν απαξιωτικά σχόλια έως η σύνδεση με τις υποκλοπές. «Προφανώς, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» έλεγαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός που «επιχείρησε το 2021 να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές» στο ΠΑΣΟΚ υποδέχτηκε τον Λοβέρδο που ίδρυσε κόμμα «με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση» και που «τον τελευταίο χρόνο αποθεώνει την κυβέρνηση» και στηρίζει «τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της». Τις «λογικές της εξουσιολαγνείας που θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι της ΝΔ» κάρφωσε ο Χάρης Δούκας.