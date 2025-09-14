Η συγκινητική ιστορία του Takis Shelter και του ιδρυτή του, Τάκη Προεστάκη, γίνεται ταινία και ανοίγει τη νέα σεζόν του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26. Το ντοκιμαντέρ «Τάκης», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ρουμπή και δημιουργική επιμέλεια των Ελένης Αλαφούζου και Αννας Ποδάρα, παρουσιάζει την πορεία ενός ανθρώπου που άφησε πίσω του το παρελθόν του ως επιχειρηματίας στην Ιεράπετρα για να δημιουργήσει ένα από τα πιο γνωστά καταφύγια ζώων στην Ευρώπη.

Η ταινία έκανε ήδη τον γύρο διεθνών φεστιβάλ, από το Los Angeles Greek Film Festival μέχρι το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και τώρα προβάλλεται στην Αθήνα. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο «Ανεσις», ενώ θα ακολουθήσουν προβολές στον Δαναό στις 19-22 Σεπτεμβρίου, με Q&A από εκπροσώπους φιλοζωικών φορέων. To βράδυ της Παρασκευής 19/9, το κοινό θα συζητήσει με το Zero Stray Pawject, έναν οργανισμό που επιδιώκει τη μείωση των αδέσποτων μέσα από καινοτόμες πρακτικές και συνεργασίες με δήμους.

Το Zero Stray Pawject θα φέρει στο τραπέζι την ευρύτερη διάσταση του ζητήματος, συνδέοντας την ιστορία του Takis Shelter με τη συστηματική προσπάθεια για λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Στις 4 και 11 Οκτωβρίου το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει σε Βόλο και Ρέθυμνο αντίστοιχα.