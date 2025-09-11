Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι η ήπειρός τους «βρίσκεται πιο κοντά στον πόλεμο από ό,τι κάθε άλλη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο» και η Βαρσοβία ενεργοποίησε το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζήτησε δηλαδή να διαβουλευτούν τα μέλη της Συμμαχίας επειδή απειλείται η ασφάλειά της – πρόκειται για το βήμα που θεωρητικά προηγείται μιας απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 5 αλλά δεν οδηγεί απαραίτητα σε στρατιωτική δράση. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters μια συμμαχική πηγή, όμως, το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ως επίθεση.

Η μεγάλη πρόκληση που δέχθηκε η Πολωνία είναι μια απτή απόδειξη της κατάρρευσης των μεταπολεμικών βεβαιοτήτων για την οποία συζητάμε συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οσοι επισημαίνουν ότι ο παλιός κόσμος δεν υπάρχει πια κι ένας νέος, γεμάτος ανασφάλεια και αβεβαιότητα έχει πάρει τη θέση του επιβεβαιώνονται δυστυχώς.

Αν η Μόσχα θεωρεί πως μπορεί να παραβιάζει τον εναέριο χώρο ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ τόσο εύκολα, να κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παραμικρή ανησυχία πως μια τέτοια κίνηση θα έχει σοβαρές συνέπειες για εκείνη, τότε στις μέρες μας κανείς δεν γίνεται να νιώθει ασφαλής – ακόμη κι αυτοί που ανήκουν σε μια από τις πιο ισχυρές και σημαντικές στρατιωτικές συμμαχίες του πλανήτη. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από επικίνδυνη πλέον. Η Ρωσία τεστάρει την αποφασιστικότητα όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Δύσης στο σύνολό της.