Μία ακόμα υπόθεση «μαύρης» αμοιβής στο ΕΣΥ βγήκε χθες στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Ιπποκράτειο, έπειτα από καταγγελία ότι ζητούσε φακελάκι ύψους έως 5.000 ευρώ για τη μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών του. Αναλυτικότερα, η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, η οποία και διερευνά την υπόθεση. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο γιατρός εντοπίστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε λάβει νωρίτερα από ασθενή, ο οποίος συνεργαζόταν με την ΕΛ.ΑΣ., ενώ όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης ο καρδιοχειρουργός έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας. Εν τω μεταξύ και υπό τις εξελίξεις αυτές ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής (ΙΣΑ), στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας και με σκοπό να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε φακελάκι από ασθενή.

Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα και με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος. «Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους γιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το Σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στον χώρο της Υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών» σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης.