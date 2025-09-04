Την είδηση που ακολουθεί μου την επεσήμανε άνθρωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκφράζοντας ανησυχία. Διότι μια από τις βασικότερες πηγές της ιστορικής έρευνας για την Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η οποία διαθέτει τεράστιο πλούτο εκδόσεων, αρχείων και τεκμηρίων, τα οποία αυτόν τον καιρό βρίσκονται σε… χαρτόκουτα μετακόμισης. Τι έχει συμβεί;

Οπως σας έχω ξαναγράψει, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε κινήσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Η πρώτη απόφαση που ελήφθη λοιπόν, και μάλιστα ως επείγουσα, την προηγούμενη εβδομάδα είναι να αδειάσει το κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) στην οδό Πιττακού στην Πλάκα προκειμένου να διατεθεί στο νεοσύστατο Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Αμυνας. Για να σας δώσω μονάχα μια γεύση από τους θησαυρούς που φιλοξενεί, μεταξύ άλλων εκεί βρίσκονται η βιβλιοθήκη της ΔΙΣ με 18.000 τίτλους, τα αρχεία των επιτελείων, η συλλογή Τύπου των ετών 1951-1992 και άλλα έγγραφα, πολλά εκ των οποίων είναι παλαιά και ευαίσθητα σε τυχόν φθορές και καταστροφή, γι’ αυτό και ο χώρος είναι διαμορφωμένος με ειδικές υποδομές για την πυρασφάλεια, τη θερμοκρασία και την υγρασία, την προστασία από καταστροφικούς μικροοργανισμούς κ.λπ.

Πλήγμα για την ακαδημαϊκή έρευνα

Οπως μου εξηγούσε Έλληνας ιστορικός με μεγάλη εμπειρία διαχείρισης κρατικών αρχείων στο εξωτερικό, κανονικά η μετακόμιση τέτοιων αρχείων και βιβλιοθηκών γίνεται με σχέδιο, παρουσία ειδικευμένου προσωπικού, ειδικές συσκευασίες, ασφάλιση και αφού έχει διαμορφωθεί και πιστοποιηθεί ο χώρος όπου θα μεταφερθούν.

Αυτό όμως, δυστυχώς, φαίνεται πως δεν έχει συμβεί στη δική μας περίπτωση, που γίνεται μετακόμιση fast track, ενώ πηγές του υπουργείου απαντούν, ότι αναζητείται άλλος χώρος για να μεταφερθεί η ΔΙΣ, ώστε να υπάρχουν και οι χώροι για να τακτοποιηθεί όλο το αρχείο που τώρα είναι σε κούτες. Εκτός από τους προφανείς κινδύνους για την ακεραιότητα του υλικού, όλο αυτό το πρότζεκτ σημαίνει πως ερευνητές, φοιτητές, συγγραφείς κ.λπ. δεν θα έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά και ότι θα «παγώσουν» επ’ αόριστον έργα και συνεργασίες.

Στήριξη στα παιδιά της Παλαιστίνης

Δέκα προσφυγόπουλα από την Παλαιστίνη μαζί με τις μητέρες τους υποδέχθηκε χθες στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό. Παρόντες ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε και την πρωτοβουλία για την επίσκεψη αυτή, και ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Γιουσέφ Ντόρκχομ. Ο Κακλαμάνης ανακοίνωσε, ότι η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας των τραυματισμένων παιδιών του πολέμου, αλλά και παροχής προσθετικών μελών σε παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί. «Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα, είστε τα παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε εμάς» είπε χαρακτηριστικά.

Υπαναχώρηση λόγω Καιρίδη

Τα απόνερα της παρέμβασης του Δημήτρη Καιρίδη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί εντός της ΝΔ τελευταία. Από τη μια υπάρχουν βουλευτές, της πιο «φιλελεύθερης» πτέρυγας, που συμφωνούν μαζί του για το, ότι είναι αναγκαίοι οι μετανάστες για την οικονομία. Αλλά υπάρχουν και οι αντίθετοι, ενώ στο Μαξίμου ακούω ότι υπήρξε δυσαρέσκεια για το, ότι ο βουλευτής ύψωσε τους τόνους κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Το γεγονός, πάντως, είναι πως η παρέμβαση Καιρίδη ανάγκασε τον Πλεύρη να υπαναχωρήσει σε μια από τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, καταθέτοντας επί τόπου το βράδυ της ψηφοφορίας νομοτεχνικές βελτιώσεις, με βάση τις οποίες όσες αιτήσεις νομιμοποίησης μεταναστών έχουν κατατεθεί για άδεια παραμονής μετά τη συμπλήρωση της επταετίας, πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα εξεταστούν με βάση την προηγούμενη νομοθεσία και όσοι ζουν και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει λήξει η άδεια διαμονής τους δεν θα απελαθούν έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Αποχή δικηγόρων στην υπόθεση Τριαντόπουλου

Αποχή από την υπό εξέλιξη ανάκριση του Χρήστου Τριαντόπουλου – εις βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών – είναι η απάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην απόφαση της παράδοσης των κινητών τηλεφώνων των δικηγόρων από την ώρα που θα περνούν την πόρτα των ανακριτικών γραφείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα χθες την παράταση της αποχής των πληρεξούσιων δικηγόρων, καθώς και των δικηγόρων του καταλόγου της Νομικής Βοήθειας, από το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής προδικασίας.