Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο υπογράφοντα τον Σωκράτη Φάμελλο, επανακατέθεσε την τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Λένε, μάλιστα, ότι «σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα». Μεταξύ μας, όμως, ποιος πιστεύει ότι μια κυβέρνηση θα είχε τα χρήματα για μια ακόμη παροχή και δεν θα τα έδινε για να εξασφαλίσει ψήφους δημοσίων υπαλλήλων;

Θέση

Χθες στη Βουλή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου κι αμέσως μετά ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία πήρε την έδρα του. Αυτή ήταν η εύκολη αντικατάσταση του εκλιπόντος. Εκκρεμεί ο ορισμός του νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ. Προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος. Λογικό γιατί πρέπει να είναι κάποιος που να τον ελέγχει πλήρως το Μαξίμου κι εκείνος να μπορεί να ελέγξει τους συμπολιτευόμενους βουλευτές. Σαν να λέμε πρέπει να είναι και χορευτής και λογιστής.

Βουλευτές

Ο Κώστας Γκιουλέκας, ως υφυπουργός Μακ-Θρακ, υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Πρωθυπουργό. Αυτές τις μέρες οι εθνοπατέρες του νομού έχουν την ευκαιρία να επισημάνουν στον αρχηγό τους το αυτονόητο: ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουν τα έργα υποδομής στη συμπρωτεύουσα. Γιατί εκείνοι θα τρέχουν από γειτονιά σε γειτονιά και θα ακούν γκρίνια αν το πρωθυπουργικό «τα είπαμε και τα κάνουμε» κολλήσει στις λάσπες των εργοταξίων.

Φρικώδες

Η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού έκανε βίντεο κατά του Προσωπικού Αριθμού. Αφήνοντας στην άκρη την αισθητική του – που θυμίζει τίζερ για το λανσάρισμα παραθρησκευτικής οργάνωσης – ή τη μουσική υπόκρουση από b horror ταινία, έχει και πλάνα από τηλεοπτικές εμφανίσεις του Άδωνη το μακρινό 2010, όταν κατακεραύνωνε την Κάρτα του Πολίτη ως κάτι «φρικώδες», που θα έχει μέσα μέχρι και το DNA μας. Το ερώτημα είναι κατά πόσο πιστεύει το κομματίδιο πως ενισχύει τα επιχειρήματά του επικαλούμενο κάποιον που υπονοεί ότι είναι προδότης των ψεκασμένων θεωριών.