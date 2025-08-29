Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος έρχονται από τον Σεπτέμβριο, καθώς η πτώση στη χονδρική τιμή ευνοεί αυτή την εξέλιξη. Παράλληλα, από το φθινόπωρο οι καταναλωτές θα αποκτήσουν την επιλογή ενός ακόμα τιμολογίου, του κόκκινου τιμολογίου, το οποίο θα αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία: πιο ευέλικτη από τα σταθερά και περισσότερο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η «βουτιά» στη μηνιαία χονδρική τιμή δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Οι πάροχοι θα αγοράσουν ρεύμα περίπου στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον Ιούλιο και 41% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Αύγουστο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 52,2% του ρεύματος, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές ήταν αρνητικές και οι παραγωγοί αναγκάστηκαν αντί να πληρώνονται, να πληρώνουν για να διαθέσουν το ρεύμα τους στο χρηματιστήριο.

Ο υπουργός σημείωσε ότι με την κινητοποίηση της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα και τη δημιουργία Task Force σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύχθηκε η επανάληψη του περσινού καλοκαιριού στη χονδρική αγορά, όπου είχε δημιουργηθεί ενεργειακό τείχος ανάμεσα στην Κεντρική και τη ΝΑ Ευρώπη. «Ευελπιστούμε ότι αυτή η μείωση θα περάσει τον Σεπτέμβριο και στα τιμολόγια λιανικής», είπε, ενώ προανήγγειλε νέα συνάντηση της Ομάδας Δράσης στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία, όπου η Ελλάδα θα προσέλθει με νέες πρωτοβουλίες. Για τα πράσινα τιμολόγια, διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει άμεσα αλλαγή στο πλαφόν των 500 kWh ως τη χαμηλότερη κλίμακα χρέωσης.

Η τελική τιμή στα πράσινα τιμολόγια εξαρτάται από την έκπτωση που μπορούν να αλλάζουν οι πάροχοι κάθε μήνα, αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης των νοικοκυριών. Πράσινα τιμολόγια έχουν σήμερα περί τα 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών. Αυξάνεται και το μερίδιο των σταθερών μπλε τιμολογίων, τα οποία ξεπερνούν το 22%, δηλαδή πάνω από ένα στα πέντε νοικοκυριά. Σύντομα οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους και τα κόκκινα τιμολόγια, τα οποία θα είναι ετήσιας διάρκειας και θα προσφέρουν σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, με εκκαθάριση στο τέλος του συμβολαίου ή ανά εξάμηνο.

Ενόψει της ανακοίνωσης των νέων τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφασή της για μείωση του ορίου κατανάλωσης στις 200 κιλοβατώρες από τον Οκτώβριο. Ηδη, πάντως, μειωμένες τιμές για τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Protergia. Συγκεκριμένα, το οικιακό πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα (-11,2% από τον Αύγουστο), ενώ τα κίτρινα έως και 18% φθηνότερα. Για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, προσφέρει το Protergia Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας φοιτητικού σπιτιού με 29,99 ευρώ τον μήνα και δύο μήνες δώρο.