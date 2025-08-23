Ανδρας 61 ετών έχει καταγραφεί σε βίντεο να εκτελεί εν ψυχρώ και εξ επαφής σκύλο, που βρισκόταν περιμετρικά του δημοτικού καταφυγίου Βόλου. Ο σκύλος ήταν ιδιαίτερα φιλικός μαζί του, και μόλις τον πλησίασε, κουνούσε την ουρά του.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης με δύο περιοριστικούς όρους: την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα. Μάλιστα, όσοι τον συνόδευαν στα δικαστήρια κινήθηκαν επιθετικά κατά των φιλόζωων. «Ο δράστης υπήρξε κυνηγός, αλλά έχει να ανανεώσει την άδειά του πολλά χρόνια. Αν εμφανιστεί ποτέ για να βγάλει άδεια, εγώ προσωπικά θα αρνηθώ και δεν θα του την εκδώσω.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου Γιάννης Μόσδρομος.

«Ο καθένας μπορεί να αγοράσει καραμπίνα χωρίς να έχει κυνηγετική άδεια. Είμαστε περίπου 150.000 κυνηγοί ενώ υπάρχουν πολλαπλάσιες καραμπίνες. Δηλαδή, όποιος έχει μια καραμπίνα μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκοτώσει ένα σκυλί ή ένα παιδί. Τα αρμόδια υπουργεία πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι» εξηγεί ο Γ. Μόσδρομος, αναδεικνύοντας μία σοβαρή παθογένεια του ελληνικού κράτους.

«Οι εξετάσεις για την κυνηγετική άδεια είναι ίδιες εδώ και δεκαετίες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξετάζονται ενδελεχέστερα όσοι θέλουν να αποκτήσουν κυνηγετική άδεια» συμπληρώνει και προτείνει: «Στον Βόλο, π.χ., υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα σκοπευτήρια στην Ελλάδα. Οι κυνηγοί θα έπρεπε να περνάνε μία εκπαίδευση 1–2 μηνών για τη σωστή χρήση του όπλου, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πρέπει να υπάρχει παιδεία και σεβασμός».

Με τη σειρά της, η Φωτεινή Κυριαζοπούλου του φιλοζωικού σωματείου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ και μέλος της πενταμελούς επιτροπής, δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: «Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, ο οποίος αδιαμφισβήτητα εκτέλεσε ένα άκακο και φιλικό σκυλάκι. Το γεγονός ότι δεν δίστασε να το κάνει μπροστά σε κάμερες και μάρτυρες δείχνει την ψυχρότητά του και τη βεβαιότητά του ότι θα παραμείνει ατιμώρητος».