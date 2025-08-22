Με τη Χίο να έχει πληγεί δύο φορές φέτος (Ιούνιο και Αύγουστο) από καταστροφικές πυρκαγιές και την κυνηγετική περίοδο να έχει μόλις (20 Αυγούστου) ξεκινήσει, 21 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την άμεση καθολική απαγόρευση της θήρας σε όλο το νησί, τουλάχιστον για 5 χρόνια, με επείγον αίτημά τους προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Δασών Χίου. Οι φετινές φωτιές έκαναν στάχτη 114.325 στρέμματα (ήτοι το 13,6%) του νησιού της μαστίχας. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία ανέλυσε τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus, από το 2016 μέχρι και την 20ή Αυγούστου φέτος, έχει καεί περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου από δασικές πυρκαγιές.

Οι επιπτώσεις της φωτιάς

Οι φετινές φωτιές κατέστρεψαν τα δύο από τα έξι Καταφύγια Αγριας Ζωής του νησιού, ενώ τα υπόλοιπα, μαζί με τις δύο προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. «Οι εκτεταμένες πυρκαγιές άφησαν πίσω τους τεράστιες απώλειες σε οικοσυστήματα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την άγρια ζωή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των 21 οργανώσεων, στην οποία τονίζεται ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, η απρόσκοπτη συνέχιση του κυνηγιού θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τους ήδη επιβαρυμένους πληθυσμούς των άγριων ζώων, στερώντας τους τη δυνατότητα να ανακάμψουν και να βρουν καταφύγιο. Για να τηρηθεί στην πράξη η απαγόρευση της θήρας, ζητούν, επίσης, την ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας.

Απολύτως αναγκαίο μέτρο

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το μέτρο της απαγόρευσης του κυνηγιού στη Χίο αποτελεί το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο μέτρο για να δοθεί μια ανάσα στην άγρια ζωή και να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια της βιοποικιλότητας σε ένα νησί που έχει πληγεί όσο ποτέ.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπογράφουν το αίτημα είναι οι: ΑΛΚΥΟΝΗ, ΑΝΙΜΑ, ΑΡΙΩΝ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δράση για την Αγρια Ζωή, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Greenpeace, iSea, Καλλιστώ, MedINA, MEDASSET, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, Σύλλογος Προστασίας Αγριας Ζωής Νάξου, ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ, Φίλοι της Φύσης και WWF Ελλάς.