Με ταχύτερους ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά των ηλεκτρονικών σουπερμάρκετ έναντι των φυσικών καταστημάτων, ενώ την ίδια ώρα κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών για τις αγορές τους τα μικρά καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων. Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξάνεται από την αρχή της χρονιάς, ενώ ο τζίρος στα είδη baazar που πωλούν τα σουπερμάρκετ τρέχει με διψήφια αύξηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένος κατά 7,9% είναι ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Καθοριστικά για αυτή την αύξηση είναι τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα που αποτελούν το 70% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύσσονται με ρυθμό της τάξης του 6,5%, με τη ζήτηση να είναι αυτή που οδηγεί την ανάπτυξη, καθώς η μέση τιμή καλαθιού αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους μόλις κατά 1,1%.

Ανά κατηγορία προϊόντων, τη σημαντικότερη αύξηση παρουσίασαν τα φρέσκα τρόφιμα με ποσοστό 11,1%, ακολουθούμενα από τα είδη baazar που πωλούν τα σουπερμάρκετ, ο τζίρος των οποίων αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 10%, στα 469 εκατ. ευρώ, από 427 εκατ. ευρώ πέρυσι. Μικρότερη δυναμική εμφάνισαν τα τρόφιμα και ποτά με αύξηση του τζίρου κατά 7,7%, ενώ ακόμα μικρότερη ήταν η αύξηση στα είδη προσωπικής υγιεινής (2,4%) και στα είδη καθαρισμού (1,7%).

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες μέσω του κώδικα δεοντολογίας είχαν σημαντική επίδραση στη στρατηγική των επιχειρήσεων που μείωσαν τις προωθητικές τους ενέργειες από 68,6% πέρυσι σε 51,3%. Ωστόσο η πολιτική αυτή δεν έστρεψε τους καταναλωτές στα είδη ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων το ποσοστό παραμένει στο 24,5%, καθώς τα επώνυμα προϊόντα έχουν ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών μειώνοντας την απόσταση των μέσων τιμών με τα ιδιωτικής σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Την ίδια ώρα δυναμικά κινούνται οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των σουπερμάρκετ σημειώνοντας αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 12,6%, όταν οι πωλήσεις στα φυσικά καταστήματα αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 8,8%. Μάλιστα συνολικά στον τζίρο των αλυσίδων σουπερμάρκετ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν στο 3,3% από 2,6% που ήταν το 2022. Τέλος, ως προς τον τύπο των καταστημάτων, κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών τα μικρά καταστήματα (έκτασης 100-399 τ.μ.) στο σύνολο της χώρας, με τον τζίρο τους να έχει αυξηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 10,4%. Τα καταστήματα αυτά της γειτονιάς αποτελούν στόχο των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει δίκτυα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, και επιτυγχάνουν να κερδίζουν τους καταναλωτές που θέλουν να εξυπηρετηθούν γρήγορα για τα καθημερινά τους ψώνια.