Πιέσεις εντός και εκτός των ισραηλινών συνόρων δέχεται η κυβέρνηση Νετανιάχου για να αποδεχθεί τη νέα πρόταση από την Αίγυπτο και το Κατάρ για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς από το βράδυ της Δευτέρας. Βασίζεται στη δέσμη προτάσεων που υπέβαλε στον περασμένο Μάιο ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου. Προβλέπει μαζική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον μαρτυρικό θύλακο, όπου οι νεκροί Παλαιστίνιοι ξεπερνούν πια τις 62.000 και οι επιζώντες των 22 μηνών πολέμου δίνουν μάχη επιβίωσης σε συνθήκες ανθρωπιστικής καταστροφής, απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις, αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Νότια Γάζα.

Με την προσοχή να είναι στραμμένη τώρα στο Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου διαμηνύει ότι θα απαντήσει στους διεθνείς μεσολαβητές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στο μεσοδιάστημα ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, ενώ όπως γράφουν οι “New York Times”, επικαλούμενοι πηγές, εντείνει τις διαπραγματεύσεις με το Νότιο Σουδάν – μια πολιτικά ασταθή, κατεστραμμένη από τον πόλεμο και από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο – για την εκεί μαζική μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας. Απέναντι τις καταγγελίες για εθνοκάθαρση και έγκλημα πολέμου, το Ισραήλ κάνει λόγο για «εθελοντική μετανάστευση» από τον μαρτυρικό παλαιστινιακό θύλακο.

Αν και το Νότιο Σουδάν έχει αρνηθεί δημοσίως οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχετικές διαπραγματεύσεις, «ανώτεροι αξιωματούχοι του έχουν συζητήσει κατ’ ιδίαν το αμφιλεγόμενο ενδεχόμενο με ισραηλινούς αξιωματούχους», αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη σημειώσει κάποια πρόοδο, επισημαίνει. «Παρ’ όλα αυτά, εξυπηρετούν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών», παρατηρεί. «Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα εγκαταλείψουν τη Γάζα», εξηγεί, «ενώ το Νότιο Σουδάν θέλει να κερδίσει την εύνοια του προέδρου Τραμπ», με άρση της απαγόρευσης έκδοσης βίζας στις ΗΠΑ για τους πολίτες του, άρση του εμπάργκο όπλων, καθώς και των κυρώσεων κατά του αντιπροέδρου Μπέντζαμιν Μπολ Μελ, που θεωρείται ο πιθανός επόμενος ηγέτης της χώρας.

Μόλις τη Δευτέρα, η υπουργός Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν είχε νέες διαβουλεύσεις με τους Ισραηλινούς για το θέμα, σύμφωνα με τις πηγές των “ΝΥΤ”. Συνέπεσε δε χρονικά με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθεια στο Νότιο Σουδάν ένεκα «επιδημίας χολέρας και σοβαρής έλλειψης πόρων», ενόσω η Γάζα λιμοκτονεί. Μιλώντας στο CNN, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η αφρικανική χώρα συμπεριλαμβάνεται στους συνομιλητές της ισραηλινής κυβέρνησης για σχέδια μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα. Στην ίδια λίστα προσέθεσε τη Σομαλιλάνδη (αυτοδιοικούμενη περιοχή της Σομαλίας), την Αιθιοπία, τη Λιβύη και την Ινδονησία, μνημονεύοντας ως δέλεαρ «σημαντικά» οικονομικά ανταλλάγματα.

Η ρήξη εν τω μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου με χώρες της ΕΕ και την Αυστραλία όλο και βαθαίνει, λόγω των σχεδίων τους για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει χθες σε ανάρτηση στο Χ τον αυστραλό ομόλογό του «αδύναμο πολιτικό, που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους Εβραίους της Αυστραλίας» και να κατηγορεί τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό», σε επίσημη επιστολή με ημερομηνία 17 Αυγούστου. Το Παρίσι την απέρριψε ως «λανθασμένη» και «απαράδεκτη». «Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», τόνισε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.