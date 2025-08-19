Αν για όλους υπάρχει εκείνο το ένα και μοναδικό καλοκαίρι, τότε ο Σταύρος Πνευμονίδης σίγουρα εδώ και κάνα μήνα το ρουφάει ως το… μεδούλι. Από τότε που σαν σημαιοφόρος της τάξης 2025 επιβεβαιώνει τη φήμη της σπουδαιότερης ποδοσφαιρικής φουρνιάς που πέρασε ποτέ από τον Ρέντη: μετά τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Χρήστο Μουζακίτη, η δική του σειρά. Και μια απίθανη ιστορία που δεν σταματά σε γκολ, ασίστ και εντυπώσεις από τα φιλικά της preseason. Διότι τα έφερε έτσι το σενάριο της αφετηρίας στη φετινή Super League που πιθανότατα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα του εμπιστευθεί μια θέση στην πρώτη εντεκάδα της χρονιάς.

Ναι, σήμερα ξεκινά η προετοιμασία για το ματς του Σαββάτου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών Γ. Καραϊσκάκης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται δα και κάποια «εσωτερική πληροφόρηση» για το πώς σκέφτεται ο βάσκος προπονητής προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πνευμονίδης είναι μέσα στις βασικές επιλογές. Τιμωρημένος ο Ρεμί Καμπελά έπειτα από την γκάφα του στο πρώτο φιλικό του καλοκαιριού όταν αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις κόντρα στην Μπρέντα. Τραυματίας – από το ματς με την Ουνιόν στο Βερολίνο – ο Ζέλσον Μαρτίνς, που το πιθανότερο είναι να μην προλάβει τη σέντρα του πρωταθλήματος. Τιμωρημένος και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα με μία αγωνιστική από τον περσινό κύκλο δράσης του με την Κόμο.

Η… δοκιμή της Πέμπτης

Ποιοι απομένουν λοιπόν για τα άκρα της επίθεσης; Το περσινό δίδυμο Τσικίνιο – Ροντινέι που έκανε τη δουλειά κατ’ επανάληψη άνευ χαρτοφυλακίου (καθώς εξτρέμ δεν τους λες) και ο νεαρός Πνευμονίδης που δεν έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε επίσημο παιχνίδι. Λογικά ο Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να τους έχει παρέα και τους τρεις στο αρχικό σχήμα. Με τον Τσικίνιο ανάμεσα στους άλλους, σαν «10άρι» που του ταιριάζει και καλύτερα. Οπως ακριβώς το έκανε δηλαδή την περασμένη Πέμπτη στην Ιταλία κόντρα στη Νάπολι: Πνευμονίδης αριστερά, Τσικίνιο στο «10», Ροντινέι δεξιά και μπροστά τους ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με τον Πνευμονίδη να ξεκινά από την πτέρυγα και να ντουμπλάρει όλα τα «μαρκαρίσματα» στην πρώτη ζώνη πίεσης. Και να παίρνει επίκαιρες θέσεις στην αντίπαλη περιοχή σαν «δεύτερος» όπως τον είδαμε να κάνει ξανά και ξανά στα φιλικά όπου διέπρεψε. Ισως ο καλύτερος της προετοιμασίας.

Και ο Αγγελάκης

Απαραίτητη σημείωση; Στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Μεντιλίμπαρ είχε δώσει φανέλα βασικού στον Μπάμπη Κωστούλα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο. Και έγινε ο νεότερος στην ιστορία των Ερυθρολεύκων με αυτό το προνόμιο. Φέτος λογικά θα είναι ο άλλοτε συμπαίκτης του σε εκείνη την περίφημη ομάδα που κατέκτησε το Youth League 2024. Το σίγουρο είναι ότι ο βάσκος προπονητής έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη πως αν χρειαστεί δεν το… σκέφτεται δεύτερη φορά. Μεταξύ μας μάλιστα σήμερα κιόλας αναμένεται μια ακόμη απόδειξη. Διότι ανάμεσα στους άλλους τραυματίες της επίθεσης είναι και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ που με τη σειρά του είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει. Εχοντας λοιπόν μοναδικό φορ τον Ελ Κααμπί, ο 65χρονος προπονητής «ανεβάζει» στην πρώτη ομάδα τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Τον 18χρονο σέντερ φορ ύψους 1,97 μ. (!) που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο νεαρός φορ έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα Β’. Αλλάζει στρατόπεδο όμως σήμερα κιόλας προκειμένου να ενισχύσει το rotation της πρώτης ομάδας.

Με 15.000 στον Βόλο

Και μιας και το περσινό ντεμπούτο του Κωστούλα μάς θύμισε τον Βόλο; Θα βρεθεί εκεί για τη 2η αγωνιστική της Super League φέτος ο Ολυμπιακός (Σάββατο 30/8, 19.00). Και θα έχει στο πλευρό του 15.000 φίλους του. Οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν και πήραν τα εισιτήρια με τη σύμφωνη γνώμη του Βόλου, αλλά και της Αστυνομίας. Αυτό θα είναι το πρώτο φετινό ματς που οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να δουν τον νταμπλούχο από κοντά. Εχει να συμβεί από τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στις 17 του Μάη.