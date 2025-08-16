Στην τελική ευθεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρωταγωνιστές αυτά που θα μειώνουν τα φορολογικά βάρη που σηκώνει σήμερα η μεσαία τάξη.

Το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί για το 2026 παρεμβάσεις όχι μόνο στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων με επικρατέστερο σενάριο την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% στα εισοδήματα πάνω από 12.000 κι έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια.

Σήμερα, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και πάνω.

Ενδιάμεσος συντελεστής 25%

Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει πέσει η πρόταση να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο, με συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 35.000 ευρώ έτσι ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέμονται αναλογικότερα. Με βάση το σενάριο αυτό, τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με συντελεστές 15%, 25%, 35% και 45%.

Στόχος των ελαφρύνσεων είναι να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την Εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια καθώς σύμφωνα με έρευνες η φορολογία των ακινήτων αποτελεί μια από τις βασικότερες εστίες πίσω από τη στεγαστική κρίση.

Μείωση φόρου

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25% στην κλίμακα των ενοικίων και για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ τότε η φορολογική ελάφρυνση για κάποιον που εισπράττει καθαρό εισόδημα από ενοίκια 15.000 ευρώ τον χρόνο ο φόρος «κουρεύεται» κατά 300 ευρώ από 2.850 ευρώ σήμερα σε 2.550 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική ελάφρυνση για όσους αποκτούν και δηλώνουν στην Εφορία υψηλότερα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων τους.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επτά στους δέκα φορολογουμένους δηλώνουν έως 5.000 ευρώ και άλλο ένα 16% δηλώνει από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ακίνητα. Ενοίκια πάνω από 10.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ τον χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 10.

Σημειώνεται ότι σε φόρο εισοδήματος δεν υπάγεται το 100% του εισοδήματος από ενοίκια, αλλά το 95%, καθώς για κάθε ιδιοκτήτη εκμισθούμενου ακινήτου η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυτόματη έκπτωση ποσοστού 5% ως δαπάνη επισκευής και συντήρησης του ακινήτου. Μετά την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1 η Ιανουαρίου 2026 για να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων την έκπτωση του 5% θα πρέπει να λαμβάνουν τα ενοίκια στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αρμόδιοι παράγοντες θεωρούν ότι με την προσθήκη ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα των ενοικίων, οι δηλώσεις με μεγαλύτερα εισοδήματα θα αυξηθούν και το δημοσιονομικό κόστος της ελάφρυνσης θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αποκάλυψη αδήλωτων μισθώσεων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η εν λόγω ρύθμιση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων προς μίσθωση, ιδίως κλειστών κατοικιών.