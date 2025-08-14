Τεράστιο σκάνδαλο συγκλονίζει τον χώρο του στίβου στη Γαλλία. Το γραφείο του εισαγγελέα της Μασσαλίας ανακοίνωσε χθες πως πρώην προπονητής στίβου της Stade Marseillais Universitaire Club (SMUC) κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε τον περασμένο Ιούνιο για βιασμό και σεξουαλική επίθεση ανηλίκων.

Πηγές του γαλλικού Τύπου αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής είχε υπό την επίβλεψή του νέους ηλικίας 13-17 ετών και ήταν υπεύθυνος στις ρίψεις.

Κατηγορήθηκε και προφυλακίστηκε στις 26 Ιουνίου για «βιασμό ανηλίκου κάτω των 15 ετών, σεξουαλική επίθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών, βιασμό από άτομο που καταχράται την εξουσία που του παρέχεται από τη θέση του και σεξουαλική επίθεση από άτομο που καταχράται την εξουσία που του παρέχεται από τη θέση του», εξήγησε το γραφείο του εισαγγελέα. «Υπάρχουν πολλά θύματα», πρόσθεσε χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η SMUC είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της περιοχής και στις τάξεις του έχει περισσότερα από 12.000 μέλη και 4.500 αδειοδοτημένους παίκτες στα 18 αθλητικά της τμήματα.