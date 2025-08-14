Για τα κόμματα της Κεντροαριστεράς, η αναζήτηση νέων ακροατηρίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτή δεν είναι μια περίοδος που ο ιδεολογικός τους χώρος αναπτύσσεται και επικρατεί – το αντίθετο, σε διεθνές επίπεδο προσπαθεί να κρατήσει δυνάμεις και να βρει νέο αφήγημα, την ώρα που η παραδοσιακή κοινωνική βάση του προοδευτικού χώρου στρέφεται σε ακροδεξιές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν ότι έχουν πρόσφορο έδαφος για την προσέγγιση εκείνων που έχουν δυσαρεστηθεί από τη διαχείριση της κυβέρνησης σε μια σειρά από ζητήματα -αλλά κυρίως σε αυτούς που βλέπουν στα σκάνδαλα τη μεταρρυθμιστική υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια «νέα Ελλάδα» να γκρεμίζεται σε παλαιοκομματικές συνήθειες. Είναι αυτοί που συνήθως περιγράφονται ως ενδιάμεσος χώρος των δύο κομμάτων -μετριοπαθείς, κεντρώοι ψηφοφόροι της μεσαίας τάξης, που κατοικούν σε αστικές περιοχές, οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, ωστόσο από το 2019 και μετά επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτοί οι ψηφοφόροι, εκτιμούν κεντροαριστερά στελέχη με γνώση των αριθμών, για να πειστούν θέλουν να δουν σχέδιο και πολιτικό προσωπικό που μπορεί να το εφαρμόσει.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους: ξέρουν δηλαδή πως το μεγαλύτερό τους πρόβλημα εντοπίζεται στις νέες παραγωγικές ηλικίες έως 45 ετών – σε αυτούς, δηλαδή, που την περίοδο της κρίσης είδαν τη ζωή τους να αλλάζει ραγδαία και έκαναν πιο αντισυστημικές επιλογές. Σε αυτούς προσπαθούν να απευθυνθούν «βγάζοντας» μπροστά νεαρότερα στελέχη, στη δική τους ηλικία, που δεν έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, στη λογική της ανανέωσης που έχει επιλέξει ο Ανδρουλάκης από τότε που εξελέγη. Στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν επίσης πως η απήχηση που έχει το κόμμα στην Περιφέρεια είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα -και αυτό οφείλεται και στις σχέσεις του με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος σε αυτή τη φάση, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαιρείται ανάμεσα σε αυτούς που επωφελήθηκαν από το σύστημα που μοίραζε – και παράνομες – επιδοτήσεις και σε εκείνους που, χωρίς να έχουν πρόσβαση, έμειναν εκτός. Εκεί το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή πάνω του, με την προϋπόθεση πως οι «δικοί» του ανήκουν κυρίως στη μία κατηγορία και όχι στην άλλη. Σε επίπεδο φύλου, η αδυναμία εντοπίζεται κυρίως στη γυναικεία ψήφο, που αποδίδεται και στην έλλειψη γυναικών στη βιτρίνα του ΠΑΣΟΚ, με εξαίρεση την Αννα Διαμαντοπούλου.