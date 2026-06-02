Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κινήθηκε προσωπικά για τη μεταγραφή, του Ιμπραχίμα Κονατέ και ετοιμάζεται να τον φέρει στη Μαδρίτη. Υπό έναν όρο ότι ο νυν πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα εκλεγεί ξανά.
Ο Γάλλος αμυντικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος παίκτης από τη Λίβερπουλ στα τέλη του Ιουνίου. Η διάρκεια του συμβολαίου αναμένεται να είναι στα τέσσερα χρόνια.
Ο Κονατέ δεν είχε αποδεχτεί καμία πρόταση επέκτασης συνεργασίας από τη Λίβερπουλ και αναζητούσε από νωρίς τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ibrahima Konaté 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗦𝗜𝗚𝗡 for Real Madrid 𝗜𝗙 Florentino Pérez wins the club’s next presidential elections, according to El Chiringuito 🗞️
The elections take place on June 7, with Enrique Riquelme set to challenge Pérez for the presidency. 👔… pic.twitter.com/9qEjF2dW0m
— 433 (@433) June 2, 2026