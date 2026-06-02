Ο 43χρονος άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και χρόνια τη μετάβασή του στους πάγκους, έχοντας περάσει από διάφορους ρόλους ως βοηθός και μέλος τεχνικών επιτελείων.

Yaya Touré está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Slovan de Bratislava. pic.twitter.com/6saC0KjJh6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2026

Συγκεκριμένα, ο Τουρέ έχει εργαστεί στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ και στην Αχμάτ Γκρόζνι, έχει αναλάβει καθήκοντα στις ακαδημίες της Τότεναμ, ενώ έχει διατελέσει και βοηθός προπονητή στη Σταντάρ Λιέγης.

Πιο πρόσφατα, βρέθηκε στο τεχνικό τιμ του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Πλέον, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, οι συζητήσεις με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θεωρείται θέμα χρόνου, με τον Ιβοριανό να ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Βλάντιμιρ Βάις στον πάγκο της ομάδας.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Τουρέ θα ξεκινήσει επίσημα την πρώτη του μεγάλη πρόκληση ως πρώτος προπονητής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.