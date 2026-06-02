Μία δύσκολη προσωπική μάχη καλείται να δώσει ο Κένι Νταλγκλίς, καθώς ο εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή με στόχο να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Στα 75 του χρόνια, ο Σκωτσέζος θρύλος καλείται να δώσει ακόμη έναν σημαντικό αγώνα, αυτή τη φορά μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, με την ποδοσφαιρική κοινότητα να στέκεται στο πλευρό του και να του στέλνει μηνύματα συμπαράστασης και δύναμης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κένι Νταγκλίς

«Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.

Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου.

Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους.

Είναι τιμή για τον εαυτό τους».

