Μία δύσκολη προσωπική μάχη καλείται να δώσει ο Κένι Νταλγκλίς, καθώς ο εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή με στόχο να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Στα 75 του χρόνια, ο Σκωτσέζος θρύλος καλείται να δώσει ακόμη έναν σημαντικό αγώνα, αυτή τη φορά μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, με την ποδοσφαιρική κοινότητα να στέκεται στο πλευρό του και να του στέλνει μηνύματα συμπαράστασης και δύναμης.