Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο τραυματισμός του Νεϊμάρ, μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο αστέρας της Σάντος ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια προπόνησης της «Σελεσάο», με τις εξετάσεις να δείχνουν θλάση που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες.

Παρά τον τραυματισμό, ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας πως ο Νεϊμάρ έχει πιθανότητες να προλάβει την πρεμιέρα της ομάδας στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο και αρνήθηκε το κάθε ενδεχόμενο ότι θα τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλο παίκτη.

🚨 Carlo Ancelotti confirms Neymar will not be DROPPED and will play a role at the 2026 World Cup: 🗣️ “We are waiting for Neymar for the first World Cup game against Morocco. If he’s not fit, we’ll wait for him for the second match. We will not replace anyone. The chosen… pic.twitter.com/1gAHJHfnzo — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 30, 2026

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα.

Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή, από την άποψη του προπονητικού επιτελείου, έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.