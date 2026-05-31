Λίγα λεπτά μετά το φινάλε του τελικού του Champions League, στον αγωνιστικό χώρο της Puskas Arena στήθηκε το σκηνικό για την απονομή του τροπαίου στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.

Νικητές και ηττημένοι παρέλαβαν τα μετάλλιά τους και είχε έρθει η ώρα ο πρόεδρος της UEFA να παραδώσει το τρόπαιο.

Εκεί, ο Αλεξάντρ Τσέφεριν παραλίγο να πέσει σε γκάφα, διότι πήγε να δώσει την κούπα στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ξεχνώντας ότι ακολουθούσε ο αρχηγός Μαρκίνιος.

Ο Γάλλος εξήγησε στον Τσέφεριν τι συνέβη, με τον επικεφαλής της UEFA να… πετάγεται, έχοντας καταλάβει τι πήγε να κάνει.